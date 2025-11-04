HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Espectáculos

Alejandra Baigorria celebra el cumpleaños de su madre con su hermano Sergio, pero sin Thamara Medina

La empresaria Alejandra Baigorria celebró a lo grande el cumpleaños de su madre Verónica Alcalá junto a su hermano Sergio, Said Palao y su abuelita, sin embargo, excluyó a Thamara Medina del evento familiar.

Thamara Medina había acusado a su madre días atrás de hacerla crecer en un entorno no saludable. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Thamara Medina había acusado a su madre días atrás de hacerla crecer en un entorno no saludable. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

En medio de una fuerte polémica familiar, Alejandra Baigorria se mostró públicamente junto a su madre, Verónica Alcalá, y su hermano, Sergio Baigorria, para celebrar un íntimo almuerzo por el cumpleaños de la matriarca. La ausencia más notoria fue la de Thamara Medina, media hermana de la empresaria, quien semanas atrás acusó públicamente a su madre de haberla criado en un entorno de violencia física y emocional.

La celebración tuvo lugar en un restaurante limeño, donde también se hizo presente Said Palao, esposo de Alejandra, en un gesto de respaldo familiar hacia Verónica Alcalá, en medio de las recientes declaraciones de Thamara que remecieron a la opinión pública y generaron una ola de comentarios en redes sociales.

Alejandra Baigorria celebra cumpleaños de su madre, pero sin su hermana Thamara

Este encuentro familiar ocurrió a pocos días de cumplirse siete meses del escándalo protagonizado por Thamara Medina, quien durante la boda de Alejandra Baigorria en abril de este año, agredió físicamente a su madre frente a varios invitados. A pesar de que semanas después ofreció disculpas públicas, Thamara no fue invitada a este importante evento familiar.

En esta ocasión, Alejandra y su hermano Sergio se mostraron unidos a Verónica Alcalá, dejando claro su respaldo en medio de la controversia. En imágenes compartidas en redes sociales, se aprecia un momento de confraternidad, con gestos de afecto hacia la madre de Alejandra Baigorria.

A esta muestra de cariño hacia la empresaria pesquera se unió Said Palao y la madre de Verónica Alcalá. En las instantáneas compartidas por Alejandra, se ve a todos los mencionados sonrientes y pasando un momento agradable.

¿Qué había dicho Thamara Medina sobre su relación con su madre?

A finales de octubre, Thamara Medina reapareció públicamente con un video en el que relató, por primera vez con detalle, la dura infancia que asegura haber vivido al lado de su madre, Verónica Alcalá. En un discurso grabado desde un parque y con un papel en mano, la joven de 23 años narró episodios de violencia, gritos e indiferencia que marcaron su niñez.

“Vivía rodeada de adultos que hacían bromas cuando yo lloraba, que preferían mirar a otro lado cuando surgían los momentos más violentos”, expresó Thamara, visiblemente afectada. También señaló que su madre mostraba ocasionales gestos de cariño, pero estos estaban ligados a momentos de consumo de alcohol que desembocaban en agresiones.

Durante el testimonio, la media hermana de Alejandra Baigorria reveló que por años intentó comprender por qué quien debía protegerla se convirtió en su mayor fuente de dolor. “A veces había muestras de afecto, pero estaban envueltas en el olor del alcohol, en violencia o la indiferencia más cruel. Aprendió que el amor debía doler y el silencio era una forma de proteger”, sentenció.

