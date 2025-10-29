HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco
Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      Tres muertos tras caída de helicóptero en planta de gas en Cusco      
Espectáculos

Israel Dreyfus revela el verdadero motivo por el que Alejandra Baigorria regresó a EEG: ''No está por necesidad''

Tras la salida de Rosángela Espinoza, Alejandra Baigorria sorprendió con su regreso al reality, generando una ola de reacciones en el público.

Israel Dreyfus asegura que Alejandra Baigorria no regresó a EEG por dinero.
Israel Dreyfus asegura que Alejandra Baigorria no regresó a EEG por dinero. | Foto: composición LR/IG - Israel Dreyfus/América TV

Israel Dreyfus se pronunció sobre el regreso de Alejandra Baigorria a 'Esto es guerra' y descartó que su retorno al reality show esté vinculado a motivos económicos. Según explicó, la 'rubia' tomó esta decisión por razones personales y negó las especulaciones que circularon en las últimas horas.

Tras conocerse la salida de Rosángela Espinoza, el programa anunció la sorpresiva incorporación de Alejandra Baigorria, hecho que generó una ola de reacciones entre el público que sigue el reality.

TE RECOMENDAMOS

PLANETAS REGENTES Y SU ENERGÍA SOBRE LOS SIGNOS DEL ZODIACO CON JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Alejandra Baigorria confiesa que dejará los realities para siempre en 2026 por importante razón: “En la búsqueda del bebito”

lr.pe

¿Qué dijo Israel Dreyfus sobre el regreso de Alejandra Baigorria a 'Esto es guerra'?

El exchico reality fue tajante al referirse al regreso de su excompañera a 'Esto es guerra' y, como amigo cercano, reafirmó que la empresaria tomó esta decisión porque disfruta del ambiente que se vive en el programa.

''Yo te podría asegurar que Alejandra no está ahí por necesidad. Está parada porque le gusta. Nunca lo va a decir, pero cuando ella se va del programa y después de un tiempo vuelve y ahí te das cuenta que ella realmente extraña'', aseguró.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

lr.pe

La estabilidad económica que goza Alejandra Baigorria

Por otro lado, Dreyfus negó las especulaciones que circulaban en torno al inesperado regreso de Alejandra Baigorria a Esto es guerra, el cual —según algunos rumores— se habría dado por presuntos problemas económicos.

''Vuelve porque extraña, la billetera está gruesa porque a Alejandra le va muy bien. Tiene para pagar dos planillas si quiere'', declaró, resaltando la solvencia económica que se maneja la popular 'rubia de Gamarra'.

El regreso de Alejandra Baigorria a EEG

En el programa del 23 de octubre de 'Esto es guerra', Alejandra Baigorria regresó sorpresivamente al reality tras la eliminación de Rosángela Espinoza. Durante el anuncio, el conductor Renzo Schuller reveló que la modelo volvió a la competencia sin que su actual pareja, Said Palao, supiera de su retorno.

Luego de su presentación a lo grande, Alejandra Baigorria tomó la palabra para expresar lo que sentía tras estar mucho tiempo ausente del reality show.

''Para las caras largas, yo vengo en paz. No vengo con ganas de pelear con nadie. Vengo con ganas de competir y de demostrarle al público una competencia divertida que dé adrenalina, que la gente se quede pegada, que le guste y que lo disfrute. Estoy feliz de estar aquí otra vez. Amo competir y siempre voy a dar lo mejor de mí porque sé que la gente disfruta de la adrenalina y de las pruebas. Estoy aquí para sumar'', sentenció.

Notas relacionadas
Hermana de Alejandra Baigorria se quiebra al recibir apoyo en redes tras confesar que sufrió violencia: “A veces la familia te daña”

Hermana de Alejandra Baigorria se quiebra al recibir apoyo en redes tras confesar que sufrió violencia: “A veces la familia te daña”

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria respalda a su madre tras revelación de Thamara Medina sobre su dura infancia: "Solo tu y yo sabemos lo vivido"

Hermano de Alejandra Baigorria respalda a su madre tras revelación de Thamara Medina sobre su dura infancia: "Solo tu y yo sabemos lo vivido"

LEER MÁS
Hermana de Alejandra Baigorria conmueve al revelar por primera vez la dura infancia que vivió con su madre Verónica Alcalá: “Golpes, insultos y gritos”

Hermana de Alejandra Baigorria conmueve al revelar por primera vez la dura infancia que vivió con su madre Verónica Alcalá: “Golpes, insultos y gritos”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

LEER MÁS
Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

LEER MÁS
Revelan la impresionante cifra que Jefferson Farfán habría gastado en el video de su cumpleaños junto a Xiomy Kanashiro

Revelan la impresionante cifra que Jefferson Farfán habría gastado en el video de su cumpleaños junto a Xiomy Kanashiro

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

LEER MÁS
Pietro Sibille regresa a la actuación tras proceso de rehabilitación y celebra mejora: "Llevo 1 año y 7 meses completamente limpio"

Pietro Sibille regresa a la actuación tras proceso de rehabilitación y celebra mejora: "Llevo 1 año y 7 meses completamente limpio"

LEER MÁS
Tony Succar y su esposa comparten su felicidad al adquirir a lujosa casa en Estados Unidos: "Agradecido con Dios"

Tony Succar y su esposa comparten su felicidad al adquirir a lujosa casa en Estados Unidos: "Agradecido con Dios"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Espectáculos

Rebeca Escribes viaja a España para celebrar graduación de su hijo mayor en prestigiosa universidad: "Soy una madre orgullosa"

Pamela López expone chats de Christian Cueva donde juró por sus hijos que no fue infiel con Nadeska Widausky: "Ni la conozco"

Crisis en Son del Duke: Kassandra Chamané y animador 'El Santeño' también renuncian al grupo "por su bienestar emocional"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025