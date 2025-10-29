Israel Dreyfus asegura que Alejandra Baigorria no regresó a EEG por dinero. | Foto: composición LR/IG - Israel Dreyfus/América TV

Israel Dreyfus asegura que Alejandra Baigorria no regresó a EEG por dinero. | Foto: composición LR/IG - Israel Dreyfus/América TV

Israel Dreyfus se pronunció sobre el regreso de Alejandra Baigorria a 'Esto es guerra' y descartó que su retorno al reality show esté vinculado a motivos económicos. Según explicó, la 'rubia' tomó esta decisión por razones personales y negó las especulaciones que circularon en las últimas horas.

Tras conocerse la salida de Rosángela Espinoza, el programa anunció la sorpresiva incorporación de Alejandra Baigorria, hecho que generó una ola de reacciones entre el público que sigue el reality.

¿Qué dijo Israel Dreyfus sobre el regreso de Alejandra Baigorria a 'Esto es guerra'?

El exchico reality fue tajante al referirse al regreso de su excompañera a 'Esto es guerra' y, como amigo cercano, reafirmó que la empresaria tomó esta decisión porque disfruta del ambiente que se vive en el programa.

''Yo te podría asegurar que Alejandra no está ahí por necesidad. Está parada porque le gusta. Nunca lo va a decir, pero cuando ella se va del programa y después de un tiempo vuelve y ahí te das cuenta que ella realmente extraña'', aseguró.

La estabilidad económica que goza Alejandra Baigorria

Por otro lado, Dreyfus negó las especulaciones que circulaban en torno al inesperado regreso de Alejandra Baigorria a Esto es guerra, el cual —según algunos rumores— se habría dado por presuntos problemas económicos.

''Vuelve porque extraña, la billetera está gruesa porque a Alejandra le va muy bien. Tiene para pagar dos planillas si quiere'', declaró, resaltando la solvencia económica que se maneja la popular 'rubia de Gamarra'.

El regreso de Alejandra Baigorria a EEG

En el programa del 23 de octubre de 'Esto es guerra', Alejandra Baigorria regresó sorpresivamente al reality tras la eliminación de Rosángela Espinoza. Durante el anuncio, el conductor Renzo Schuller reveló que la modelo volvió a la competencia sin que su actual pareja, Said Palao, supiera de su retorno.

Luego de su presentación a lo grande, Alejandra Baigorria tomó la palabra para expresar lo que sentía tras estar mucho tiempo ausente del reality show.

''Para las caras largas, yo vengo en paz. No vengo con ganas de pelear con nadie. Vengo con ganas de competir y de demostrarle al público una competencia divertida que dé adrenalina, que la gente se quede pegada, que le guste y que lo disfrute. Estoy feliz de estar aquí otra vez. Amo competir y siempre voy a dar lo mejor de mí porque sé que la gente disfruta de la adrenalina y de las pruebas. Estoy aquí para sumar'', sentenció.