Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Venezolana Korina Rivadeneira impactó al exponer a qué se dedica su padre en su país y destacó su esfuerzo por salir adelante pese a la difícil situación que atraviesan.

Korina Rivadeneira viajó a Venezuela sin la compañía de Mario Hart y sus hijos. Foto: Composición LR/Instagram.
Korina Rivadeneira viajó a Venezuela sin la compañía de Mario Hart y sus hijos. Foto: Composición LR/Instagram.

Korina Rivadeneira continua su recorrido por Caracas, Venezuela, donde se reencontró con su familia después de más de 10 años de ausencia y aprovechó para realizar algunos trámites personales. La esposa de Mario Hart viene documentando toda su travesía en redes sociales, en el que también presentó a varios de sus seres queridos.

Entre ellos está su padre, a quien llama cariñosamente ‘Papote’ y él le responde con ‘Chatota’. La modelo reveló que él se gana la vida en un taller y mostró el lugar donde trabaja, destacando su esfuerzo en medio de la difícil situación que atraviesa Venezuela. “Para él no existen imposibles”, escribió Korina en sus historias de Instagram.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

Korina Rivadeneira revela en qué trabaja su padre y muestra su lugar de trabajo

Korina Rivadeneira contó que su padre estudió Arquitectura en su juventud, pero que decidió dejar la carrera antes de terminarla. Actualmente, él se dedica a trabajar en un pequeño taller que instaló junto a su casa.

“Él tiene su propio taller al lado de su casa. De joven estudio arquitectura, pero desistió antes de terminar. Toda su vida se dedicó a diseñar display (exhibidor) para joyerías y estuches para condecoraciones. Tuvo una fábrica dedicada a ello, y ahora tiene su propio taller. Él es orgulloso y feliz. Es un artista nato: dibuja, pinta y crea impresionante. Para él no existen imposibles, eso me enseño”, escribió la modelo venezolana, muy emocionada por la dedicación y esfuerzo de su padre.

Korina también compartió un video en el que muestra el taller de su progenitor, quien le enseñó una de sus creaciones mientras varios trabajadores lijaban y pintaban piezas de madera. “Esta bellísimo, papá”, se le escucha decir con orgullo a la conductora de 'Desvelados'.

PUEDES VER: Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

Korina revela que padece de alopecia emocional, condición que provoca la caída de su cabello

Hace unas semanas, Korina Rivadeneira conmovió a sus seguidores al confesar en un video de Instagram que padece de alopecia emocional, una condición diagnosticada hace cinco meses que provocó una fuerte caída de su cabello a causa del estrés. Según ella, lo peor ya pasó y ahora está tratándolo con especialistas.

“Estaba trabajando muchisisísimo, dormía poco o nada y constantemente me invadían pensamientos que me saboteaban. El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y se salía un montón de pelo, me bañaba y salía un montón más. Durante el día ni me tocaba el pelo porque sabía que me iba a salir hilitos de pelo, me comencé a preocupar porque era algo de todos los días y decía 'a este paso me voy a quedar calva’”, declaró la modelo.

