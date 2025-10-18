A pocas horas de la gran final del Miss Grand International 2025, los reflectores del mundo se posan sobre Bangkok, capital tailandesa que acoge la decimotercera edición del certamen. Este año, más de 70 delegaciones competirán por la codiciada corona, actualmente en manos de Christine Juliane Opiaza, representante de Filipinas, quien asumió el título tras la renuncia de Rachel Gupta.

Miss Grand International 2025 en vivo: hora, fecha, cómo votar y dónde ver a Flavia López en el certamen de belleza internacional 02:08 ¿A qué hora empieza el Miss Grand International 2025? La gala final del Miss Grand International 2025 se realizará en el MGI Hall de Bangkok hoy sábado 18 de octubre. En Tailandia, el evento empezará a las 7:00 p. m., mientras que en Perú la transmisión en vivo podrá verse desde las 7:00 a. m. Nuestra representante nacional es la modelo Flavia López, una de las más comentadas del certámen de belleza.

Desde Perú, la modelo Flavia López se ha convertido en una de las participantes más comentadas por su destacada presencia y recuperación tras un accidente que casi la deja fuera de la competencia. Su participación ha despertado el interés de la prensa internacional y del público, convirtiéndola en una de las grandes favoritas para el concurso de belleza, además de sus similares de Venezuela, Guatemala, México, Francia, Ghana y más.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Flavia López, representante peruana en el MGI 2025. Foto: Instagram

PUEDES VER: Flavia López reaparece desfilando en el Miss Grand International con ayuda de sus compañeras tras sufrir fuerte accidente

¿A qué hora ver el Miss Grand International 2025?

La final del Miss Grand International 2025 se celebrará en el MGI Hall de Bangkok. Según el horario peruano, la transmisión en vivo iniciará a las 7.00 a. m., mientras que en Tailandia el evento se llevará a cabo a las 7.00 p. m.

Durante la gala, 77 países y territorios desfilarán en una de las competencias de belleza más mediáticas del calendario internacional. Además, la noche tailandesa marcará el cierre del breve, pero simbólico reinado de Christine Opiaza, coronada tras la sorpresiva dimisión de la india Rachel Gupta, sucesora directa de la modelo peruana Luciana Fuster, quien logró el título en 2023.

Miss México, Panamá y Perú (de izquierda a derecha). Foto: Instagram.

Miss Grand International 2025: cuándo es el concurso de belleza

La edición 2025 del Miss Grand International tiene como sede oficial a Tailandia, país anfitrión que, a pesar de haber figurado con grandes representantes, aún no ha conseguido llevarse una corona. El certamen ha desarrollado sus actividades preliminares durante varias semanas, con eventos de gala, entrevistas, desfiles y pruebas.

La fecha oficial de la final —sábado 18 de octubre— fue confirmada desde inicios de año por la organización del MGI. El evento contará con transmisión mundial gratuita, permitiendo que los seguidores puedan acompañar a sus representantes favoritas sin restricciones geográficas ni costos adicionales.

¿Cómo votar por Flavia López en el Miss Grand International 2025?

Los seguidores que deseen apoyar a la representante peruana pueden hacerlo mediante el sistema oficial de votación en línea del MGI. Para emitir un voto por Flavia López, candidata peruana a la corona mundial, se debe ingresar al sitio web oficial del certamen y seguir estos pasos:

Ir a la sección de candidatas. Buscar la imagen de Flavia López – Miss Grand Perú. Hacer clic en el botón “Vote”.

Cabe precisar que cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses, lo que equivale a aproximadamente 1 dólar estadounidense o 3,70 soles peruanos. Este sistema de votación es una herramienta adicional para que el público influya en la clasificación de las finalistas.

Link oficial para ver el Miss Grand International 2025

La transmisión en vivo del Miss Grand International 2025 estará disponible a través de GrandTV, el canal oficial de YouTube del certamen. Este medio será el único autorizado para emitir la gala completa sin restricciones territoriales.

Además, las cuentas oficiales en redes sociales —Instagram y Facebook— de la organización compartirán contenido exclusivo, resultados en tiempo real y momentos destacados del evento. Esta cobertura permitirá a los seguidores seguir de cerca la participación de Flavia López y del resto de candidatas en una de las pasarelas más exigentes y glamorosas del mundo.

¿Quiénes son las favoritas para el Miss Grand International 2025?

Luego de superar diversas etapas preliminares, las 77 representantes de cada país han ido destacando en diversas pruebas. Diversos missólogos a nivel internacional ya tienen a sus favoritas. Flavia López, representante peruana, es una de ellas, pese a sufrir una grave lesión que casi la aleja de la competencia.

Miss Venezuela es una de las favoritas del Miss Grand International 2025. Foto: Instagram

Además, Naryman Batthika (Venezuela), Ana Sofía Lendl (Guatemala), Sarahí Figueroa (Puerto Rico), Ivana García (Estados Unidos), Montserrat Villalba (México), Erika Opie (Japón), España, Australia y Ghana son otras de las grandes favoritas para llevarse la corona del Miss Grand International 2025.