Espectáculos

Melany Martínez responde indignada tras denuncia de Christian Domínguez por los TikToks de su hija mayor contra él: "Esto es un abuso"

La madre de la hija mayor de Christian Domínguez negó haber manipulado a la adolescente tras enterarse de la denuncia por violencia psicológica presentada por el cantante.

Melany Martínez y Christian Domínguez tienen una hija de 16 años. Foto: composición LR/difusión
Melany Martínez y Christian Domínguez tienen una hija de 16 años. Foto: composición LR/difusión

Melany Martínez, madre de la hija mayor de Christian Domínguez, expresó su indignación tras enterarse de la denuncia que el cantante de cumbia interpuso en su contra por presunta violencia psicológica. El cumbiambero asegura que su hija habría sido manipulada para que a través de transmisiones en TikTok hable más de él y de su pareja, Karla Tarazona.

“Me parece que esto es un abuso, una manera tan baja de actuar en contra de la mamá de su hija”, expresó Martínez en declaraciones al programa de Magaly Medina, en el que aseguró no entender las razones de la demanda. La también expareja del cantante señaló que no cuenta con los recursos para afrontar el proceso y lamentó que Christian Domínguez intente responsabilizarla de la tensa relación que mantiene con su hija.

PUEDES VER: Hija mayor de Christian Domínguez agradece a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana'

lr.pe

Melany Martínez defiende a su hija y le responde a Domínguez tras denuncia de violencia psicológica

En declaraciones recientes, Melany Martínez defendió su papel como madre y negó rotundamente haber manipulado a su hija para que se distancie del líder de la Gran Orquesta Internacional. “Yo no tengo nada que ocultar. Habla sobre si es violencia psicológica, como si estuviera manipulándola para que esté en contra de su papá, cosa que yo no he hecho jamás”, sostuvo.

Martínez afirmó que, por el contrario, quien ejerce violencia es el propio Christian Domínguez, al aplicar “la ley del hielo” contra su hija desde hace varios meses. “El que está ejerciendo violencia, creo que es él. Todos estos años con el silencio, con la ley del hielo que le entabla a mi hija hace meses”, señaló.

La madre de la adolescente reveló que no asistirá a la audiencia que solicitó el padre de su hija, programada para el 5 de noviembre debido a que no tiempo y dinero para cubrir los gastos de la demanda. Asimismo, reveló cómo reaccionó su hija al conocer la denuncia. “Ella vio el documento y obviamente también está indignada. Me dice: ‘¿qué es esto?, ¿por qué?, ¿contra mí?’”. Según Martínez, la joven no comprende cómo su padre puede tomar acciones legales que también la afectan emocionalmente.

PUEDES VER: Ampayan a Yahaira Plasencia entrando de madrugada con Luis Fernando a su departamento tras ser captada llorando en su carro

lr.pe

Melany Martínez expuso que siempre estuvo dispuesta a conversar con Domínguez por el bien de su hija

Melany Martínez lamentó que la relación con Domínguez haya llegado a este punto y aseguró que, en todo momento, intentó mantener la comunicación abierta por el bienestar de su hija. “Yo siempre he estado dispuesta a conversar con él. A él nunca se le ha cerrado la puerta, independientemente de su mal comportamiento en televisión”, afirmó.

Asimismo, contó que procuró proteger a su hija de los conflictos mediáticos y brindarle apoyo psicológico. “Yo he tratado, dentro de mis posibilidades, tenerla en terapias. Yo podría haberlo denunciado y no lo hice. Y él ahora lo hace conmigo, solamente porque su hija se cansó y ya no lo quiso cubrir más”, expresó.

