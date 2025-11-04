HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Victoria Kjaer, actual reina del Miss Universo, abandona evento tras escándalo de Nawat y respalda a Fátima Bosch: "Nuestras voces se oirán"

A solo días de entregar su corona, la actual reina del Miss Universo, Victoria Kjaer rompió el protocolo y alzó su voz a favor de Fátima Bosch, candidata mexicana que recibió insultos del director Nawat.

Incidente entre Nawat y Miss México ocurrió días antes de que Victoria Kjaer entregue su corona. Foto: composición LR/X
Incidente entre Nawat y Miss México ocurrió días antes de que Victoria Kjaer entregue su corona. Foto: composición LR/X

Victoria Kjaer, actual reina del Miss Universo, rompió el protocolo y alzó la voz. Durante un evento oficial del certamen de belleza en Bangkok, el 4 de noviembre, la modelo danesa se retiró del recinto brindando declaraciones a favor de las mujeres y de Fátima Bosch, representante mexicana en 2025, tras el escándalo que involucró al director Nawat Itsaragrisil. Su gesto de respaldo directo a Bosch, quien fue expulsada del lugar luego de recibir insultos por parte del empresario, fue recibido con sorpresa por los presentes, quienes grabaron el momento exacto de su salida.

Horas después, Kjaer reafirmó su postura a través de sus redes sociales, donde publicó mensajes de apoyo a la candidata mexicana, marcando un punto de quiebre en la antesala de una de las ediciones más esperadas del certamen internacional.

Victoria Kjaer se retira de evento del Miss Universo en apoyo a la mexicana Fátima Bosch

Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, fue captada abandonando uno de los eventos inaugurales en la recta final hacia la gala principal. Su salida se produjo minutos después del impase protagonizado por Nawat contra la mexicana Fátima Bosch, lo que generó sorpresa entre los asistentes. En medio de la tensión, Kjaer se detuvo brevemente para declarar: "Se trata de los derechos de las mujeres. Lo siento mucho, tenemos que hacer algo más grande", expresó con firmeza.

La modelo danesa, primera en la historia de su país en obtener la corona universal, continuó pronunciándose en favor de las candidatas. "Tenemos respeto por todos, pero así no es como se manejan las cosas. Destrozar a otra chica es irrespetuoso", afirmó con serenidad, antes de atender una llamada y retirarse del lugar ante la incredulidad de algunos presentes.

Miss Universo 2024, Victoria Kjaer, habla en redes a favor de Fátima Bosch

Pero la protesta de Victoria Kjaer no quedó solo en el recinto. A través de sus redes sociales, la reina expresó su respaldo y orgullo hacia Fátima Bosch, quien fue insultada por Nawat durante una actividad del Miss Universo 2025. La mexicana se defendió y se retiró por decisión propia, justo cuando el director habría ordenado su expulsión.

"Siempre orgullosa de mi Fátima Bosch. Defenderse a uno mismo no siempre es fácil, pero es uno de los actos de autoestima más importantes y de fortaleza que puedes demostrar. Significa conocer tu valía, establecer límites y no permitir que nadie ni nada menoscabe tu voz ni tu valor. Se trata de reconocer que tienes derecho a ser escuchada, a expresar tus opiniones y a perseguir tus sueños, independientemente de los obstáculos que se presenten. ¡Ya basta! Nuestras voces se oirán alto y claro", escribió en una historia, donde también compartió una foto junto a la mexicana.

Victoria Kjaer respalda a Fátima Bosch en redes tras escándalo con Nawat, director del Miss Universo. Foto: captura Instagram

Victoria Kjaer respalda a Fátima Bosch en redes tras escándalo con Nawat, director del Miss Universo. Foto: captura Instagram

Al cierre de esta nota, se confirmó que Bosch continuará en competencia dentro del Miss Universo 2025, pese al altercado con Nawat. El empresario tailandés, por su parte, ofreció disculpas públicas a través de TikTok, aunque el incidente ha desatado un nuevo debate sobre los límites del poder que ejerce como figura influyente en el mundo de los certámenes.

