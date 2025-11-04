HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Mundo

Francia abre investigación a TikTok por algoritmo que podría incitar al suicidio de menores

La empresa china ByteDance, propietaria de TikTok, rechaza las acusaciones y asegura contar con medidas para proteger la seguridad de los adolescentes.

TikTok es una de las plataformas de videos cortos más populares del mundo.
TikTok es una de las plataformas de videos cortos más populares del mundo. | Foto: AFP

La justicia francesa abrió una investigación preliminar después de que una comisión parlamentaria denunciara la "facilidad de acceso" de los menores al algoritmo de TikTok, susceptible de empujar a los más vulnerables al suicidio, anunció la fiscal de París, Laure Beccuau.

La comisión de investigación parlamentaria sobre TikTok afirmó haberse encontrado frente a un "océano de contenidos nefastos", con videos que promueven el suicidio y la autolesión y una exposición a la violencia en todas sus formas.

Por ello, recomendó prohibir las redes sociales a los menores de 15 años y establecer un "toque de queda digital" nocturno para los jóvenes de entre 15 y 18 años, con el fin de intentar frenar una "trampa algorítmica" peligrosa para los más jóvenes.

La oficina del presidente Emmanuel Macron ya dijo que quería prohibir su uso a niños y adolescentes. El año pasado, Australia anunció que adoptaría leyes para evitar el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

La investigación recientemente abierta abarcará distintas infracciones, entre ellas la propaganda a favor de productos, objetos o métodos recomendados como medios para suicidarse.

Este delito conlleva una pena de tres años de cárcel y una multa de 45.000 euros (51.000 dólares), según un comunicado de la fiscal.

Beccuau explicó que las pesquisas se centrarán en tres aspectos: el cumplimiento por parte de la plataforma de la obligación de notificar sospechas de delitos cometidos a través de ella; el funcionamiento del algoritmo en relación con la manera en que se presentan los contenidos al usuario; y la edición de contenidos que, en particular, promuevan el suicidio.

TikTok rechaza las acusaciones

Por su parte, TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, respondió en un comunicado enviado a AFP, donde dice que "rechazan rotundamente las acusaciones".

El vocero aseguró que la aplicación ofrece más de 50 funciones y ajustes preestablecidos diseñados específicamente para garantizar la seguridad y el bienestar de los adolescentes.

Hace algunos meses, TikTok rechazó categóricamente la presentación engañosa de la comisión, y consideró que los diputados buscaban convertir a la empresa en chivo expiatorio ante retos que afectan a todo el sector y a la sociedad.

