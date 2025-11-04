Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez, conmovió en redes sociales al compartir un emotivo video en TikTok junto con su hermana menor, fruto de la relación entre el cumbiambero y Pamela Franco. Luego de un tiempo sin verse, ambas protagonizaron un tierno reencuentro, el cual generó comentarios que elogiaron la actitud de la joven.

“Qué bueno que Pamela Franco te haya permitido este encuentro con tu hermanita”, escribió una usuaria, a lo que Camila Domínguez respondió con firmeza: “Sí, estoy muy agradecida con ella”.

TE RECOMENDAMOS LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Hija de Domínguez conmueve al agradecer a Pamela Franco por dejarla ver a su hermana

Camila Domínguez publicó en su cuenta personal de TikTok un tiempo de hermanas con la hija de Pamela Franco, con quien compartió risas y gestos de cariño. En las imágenes, la pequeña juega con la pestaña de la joven modelo mientras ambas disfrutan del reencuentro.

Tras la publicación del video, algunos usuarios destacaron la madurez de la hija mayor del cantante, así como el gesto de Pamela Franco al permitir que ambas hermanas compartieran tiempo juntas. “¡Qué linda Camilita! Nunca rompas ese lazo con tu hermana”, se lee en uno de los comentarios más destacados.

Camila Domínguez fue presentada por Ale Baigorria como nueva modelo de su marca

Además del emotivo reencuentro familiar, Camila Domínguez atraviesa un importante momento personal y profesional. El 29 de octubre, Alejandra Baigorria anunció a través de sus redes sociales que la hija mayor de Christian Domínguez será la nueva imagen de su colección de verano 2026.

“Es momento de develar quién es la nueva imagen de la colección de verano 2026 de Alejandra Baigorria Ropa. Con ustedes: ¡Camila! Hermosa. Camila Domínguez para ustedes”, expresó con entusiasmo la empresaria y participante de 'Esto es guerra'.