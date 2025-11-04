HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Espectáculos

Hija mayor de Christian Domínguez agradece a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana: "Agradecida"

La hija mayor de cantante de cumbia protagonizó un gesto conciliador al reconocer el apoyo de Pamela Franco tras volver a ver a su hermana menor.

Hija de Christian Domínguez se reencontró con su hermana menor. Foto: composición LR/difusión
Hija de Christian Domínguez se reencontró con su hermana menor. Foto: composición LR/difusión

Camila Domínguez, la hija mayor de Christian Domínguez y Melanie Martínez, conmovió en redes sociales al compartir un emotivo video en TikTok junto con su hermana menor, fruto de la relación entre el cumbiambero y Pamela Franco. Luego de un tiempo sin verse, ambas protagonizaron un tierno reencuentro, el cual generó comentarios que elogiaron la actitud de la joven.

“Qué bueno que Pamela Franco te haya permitido este encuentro con tu hermanita”, escribió una usuaria, a lo que Camila Domínguez respondió con firmeza: “Sí, estoy muy agradecida con ella”.

TE RECOMENDAMOS

LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Revelan que Christian Cueva le habría regalado pulsera de acero y no de oro a Pamela Franco: 'Habrá costado S/100'

lr.pe

Hija de Domínguez conmueve al agradecer a Pamela Franco por dejarla ver a su hermana

Camila Domínguez publicó en su cuenta personal de TikTok un tiempo de hermanas con la hija de Pamela Franco, con quien compartió risas y gestos de cariño. En las imágenes, la pequeña juega con la pestaña de la joven modelo mientras ambas disfrutan del reencuentro.

Tras la publicación del video, algunos usuarios destacaron la madurez de la hija mayor del cantante, así como el gesto de Pamela Franco al permitir que ambas hermanas compartieran tiempo juntas. “¡Qué linda Camilita! Nunca rompas ese lazo con tu hermana”, se lee en uno de los comentarios más destacados.

PUEDES VER: Melanie Martínez reclama a Christian Domínguez por no defender a su hija de comentarios inapropiados: 'Por eso se rompio el vínculo'

lr.pe

Camila Domínguez fue presentada por Ale Baigorria como nueva modelo de su marca

Además del emotivo reencuentro familiar, Camila Domínguez atraviesa un importante momento personal y profesional. El 29 de octubre, Alejandra Baigorria anunció a través de sus redes sociales que la hija mayor de Christian Domínguez será la nueva imagen de su colección de verano 2026.

“Es momento de develar quién es la nueva imagen de la colección de verano 2026 de Alejandra Baigorria Ropa. Con ustedes: ¡Camila! Hermosa. Camila Domínguez para ustedes”, expresó con entusiasmo la empresaria y participante de 'Esto es guerra'.

Notas relacionadas
Revelan que Christian Cueva le habría regalado pulsera de acero y no de oro a Pamela Franco: "Habrá costado S/100"

Revelan que Christian Cueva le habría regalado pulsera de acero y no de oro a Pamela Franco: "Habrá costado S/100"

LEER MÁS
Pamela Franco se viste de oficial de policía e ironiza con audio de Magaly por burlarse de su relación con Cueva

Pamela Franco se viste de oficial de policía e ironiza con audio de Magaly por burlarse de su relación con Cueva

LEER MÁS
Magaly Medina reacciona a la baja asistencia de público en el concierto de Pamela Franco: “No es la primera vez”

Magaly Medina reacciona a la baja asistencia de público en el concierto de Pamela Franco: “No es la primera vez”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?

¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?

LEER MÁS
Korina Rivadeneira expone problema que viene pasando en su regreso a Venezuela tras 10 años: "Deséenme suerte"

Korina Rivadeneira expone problema que viene pasando en su regreso a Venezuela tras 10 años: "Deséenme suerte"

LEER MÁS
Exfutbolista Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez tras separación de su esposa, reportó 'Magaly TV, la firme'

Exfutbolista Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez tras separación de su esposa, reportó 'Magaly TV, la firme'

LEER MÁS
Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

LEER MÁS
Alejandra Baigorria celebra el cumpleaños de su madre con su hermano Sergio, pero sin Thamara Medina

Alejandra Baigorria celebra el cumpleaños de su madre con su hermano Sergio, pero sin Thamara Medina

LEER MÁS
Claudio Pizarro se convirtió en padre nuevamente tras volverse a enamorar: ¿cuántos años le lleva a la madre de su última hija?

Claudio Pizarro se convirtió en padre nuevamente tras volverse a enamorar: ¿cuántos años le lleva a la madre de su última hija?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Izamiento de banderas fue dedicado a sedes judiciales de aniversario

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

Espectáculos

Edwin Sierra revela por primera vez lo que hizo para que Susana Alvarado y Paco Bazán se enamoren: “Le dije ‘quiero presentarte una amiga’”

¿Cómo reaccionó Pedro Loli tras acusaciones de violencia por parte de Leslie Moscoso?

Pedro Loli niega acusaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad': "No permitiré que se manche mi nombre con mentiras"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

Jefe del INPE niega ser autor de presunto audio donde pediría US$80.000 a policía sentenciado: “No es mi voz”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025