HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

José Domingo Pérez en La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Andrea Llosa anuncia el fin de su programa 'Nunca más' tras 14 años al aire: "Nunca se olviden de que el amor no duele"

La periodista Andrea Llosa sorprendió en plena emisión al decirle adiós a 'Nunca más', uno de los programas más vistos de la TV peruana. Su mensaje de despedida conmovió y fue celebrado con aplausos.

Al despedirse de 'Nunca más', Andrea Llosa recordó cómo nació el programa, el cual se consolidó como uno de los más vistos los fines de semana.
Al despedirse de 'Nunca más', Andrea Llosa recordó cómo nació el programa, el cual se consolidó como uno de los más vistos los fines de semana. | Foto: captura ATV

Andrea Llosa cerró un capítulo importante de su carrera. El domingo 21 de diciembre, la periodista anunció el final de 'Nunca más', programa que se mantuvo al aire durante 14 años por ATV y se convirtió en uno de los espacios dominicales más reconocidos de la televisión peruana. La noticia llegó en la parte final de lo que fue su última emisión, marcada por la emoción y el aplauso de su equipo, a quienes expresó su total gratitud por su trabajo.

Desde su estreno en 2011, el espacio se consolidó como una plataforma para visibilizar y atender casos sensibles. Al inicio se enfocó en historias de mujeres, pero con el tiempo amplió su mirada hacia la familia en general. Llosa destacó esa vocación resolutiva al despedirse, recordando el espíritu con el que nació el proyecto y agradeciendo a quienes hicieron posible su permanencia en pantalla.

TE RECOMENDAMOS

ABUNDANCIA Y ÁNGELES: LA ENERGÍA QUE SE MUEVE EN NAVIDAD JUNTO A SOFÍA ARANCIBIA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: 'El matrimonio desgasta'

lr.pe

Andrea Llosa sorprende al anunciar el fin de 'Nunca más'

"Quiero agradecerle a ustedes por esta oportunidad maravillosa", expresó Andrea Llosa al anunciar de manera sorpresiva el fin de su programa. La conductora aprovechó ese momento de cercanía con su público para revelar el origen del formato, el cual nació tras años de trabajo como reportera sin poder involucrarse directamente en los casos que cubría. "Cuando era reportera sabía que no podía cerrar una historia, que solo podía contar una historia, pero que no podía darle ese final que buscaba: un final justo. Así arrancó 'Nunca más'", recordó.

En esa línea, la comunicadora de 51 años reiteró su gratitud hacia los espectadores, subrayando que fueron ellos quienes hicieron posible que el espacio se mantuviera más de una década en la televisión. Finalmente, compartió un mensaje de amor propio que marcó su despedida y fue acompañado por la ovación de todos los presentes en el set. "Nunca se olviden de que el amor no duele y de que la justicia existe en nuestro país, pero hay que buscarla. Pronto nos vamos a volver. Gracias por haberme permitido estar 14 años con ustedes", concluyó.

PUEDES VER: Maritere Braschi sorprende con tips para beber chocolatada con etiqueta y genera revuelo en redes: '¿Cuándo la clase para comer tocosh?'

lr.pe

Andrea Llosa se pronuncia tras anunciar el final de 'Nunca más'

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de Andrea Llosa, quienes rápidamente se preguntaron si se trataba de una despedida temporal o definitiva. Ante las dudas, la periodista recurrió a sus redes sociales para confirmar el cierre del espacio en ATV. "Me están enviando mensajes y preguntando si es verdad que 'Nunca más' hoy llegó a su fin y sí, es verdad. No es final de temporada, hoy terminó el programa", aclaró.

Pese a la despedida, la también productora resaltó el orgullo compartido con su equipo por la permanencia del espacio en la televisión. "Mi equipo y yo estamos satisfechos y agradecidos con estos 14 años al aire. Muchas gracias por la confianza", escribió en Instagram, dejando en claro que el legado de 'Nunca más' se sostiene en la confianza del público y el compromiso de quienes lo hicieron posible.

Notas relacionadas
Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

LEER MÁS
Maritere Braschi sorprende con tips para beber chocolatada con etiqueta y genera revuelo en redes: "¿Cuándo la clase para comer tocosh?"

Maritere Braschi sorprende con tips para beber chocolatada con etiqueta y genera revuelo en redes: "¿Cuándo la clase para comer tocosh?"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, emocionada tras ganar la final de 'Yo soy': "Gracias por ver mi voz, no quién soy'

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, emocionada tras ganar la final de 'Yo soy': "Gracias por ver mi voz, no quién soy'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia regresa a Perú tras dejar a su familia por amor y conmueve con dura confesión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

Guillermo Dávila confiesa que una de sus hijas no habla con él desde hace 8 años por el caso de Vasco Madueño: "Está brava conmigo"

LEER MÁS
Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

Hija de tiktoker Lis Padilla conmueve con mensaje tras declaración de amor de la novia de su madre: "Quiero que las dos sean muy felices"

LEER MÁS
Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

Hermano de Alejandra Baigorria muestra por error cuánto dinero ganó en donaciones de Tiktok tras 12 horas de transmisión en vivo

LEER MÁS
Guillermo Dávila reveló que tuvo un romance con Denisse Dibós a puertas de un divorcio: "Nos separamos porque yo tenía que volver a Venezuela"

Guillermo Dávila reveló que tuvo un romance con Denisse Dibós a puertas de un divorcio: "Nos separamos porque yo tenía que volver a Venezuela"

LEER MÁS
¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de 'Yo soy' pese a críticas?

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que se consagró como ganadora de 'Yo soy' pese a críticas?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Cometa 3I/ATLAS EN VIVO: sigue en directo su mayor acercamiento a la Tierra hoy minuto a minuto

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Espectáculos

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Salida de Ethel Pozo de ‘América Hoy’ genera reacciones entre fans de América TV: “Nos vamos a Panamericana"

Paul Michael, actual pareja de Pamela López, lanza mensaje a Christian Cueva y le pide que acelere el divorcio: “Que se apure para entregar el diamante"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025