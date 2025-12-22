Al despedirse de 'Nunca más', Andrea Llosa recordó cómo nació el programa, el cual se consolidó como uno de los más vistos los fines de semana. | Foto: captura ATV

Al despedirse de 'Nunca más', Andrea Llosa recordó cómo nació el programa, el cual se consolidó como uno de los más vistos los fines de semana. | Foto: captura ATV

Andrea Llosa cerró un capítulo importante de su carrera. El domingo 21 de diciembre, la periodista anunció el final de 'Nunca más', programa que se mantuvo al aire durante 14 años por ATV y se convirtió en uno de los espacios dominicales más reconocidos de la televisión peruana. La noticia llegó en la parte final de lo que fue su última emisión, marcada por la emoción y el aplauso de su equipo, a quienes expresó su total gratitud por su trabajo.

Desde su estreno en 2011, el espacio se consolidó como una plataforma para visibilizar y atender casos sensibles. Al inicio se enfocó en historias de mujeres, pero con el tiempo amplió su mirada hacia la familia en general. Llosa destacó esa vocación resolutiva al despedirse, recordando el espíritu con el que nació el proyecto y agradeciendo a quienes hicieron posible su permanencia en pantalla.

Andrea Llosa sorprende al anunciar el fin de 'Nunca más'

"Quiero agradecerle a ustedes por esta oportunidad maravillosa", expresó Andrea Llosa al anunciar de manera sorpresiva el fin de su programa. La conductora aprovechó ese momento de cercanía con su público para revelar el origen del formato, el cual nació tras años de trabajo como reportera sin poder involucrarse directamente en los casos que cubría. "Cuando era reportera sabía que no podía cerrar una historia, que solo podía contar una historia, pero que no podía darle ese final que buscaba: un final justo. Así arrancó 'Nunca más'", recordó.

En esa línea, la comunicadora de 51 años reiteró su gratitud hacia los espectadores, subrayando que fueron ellos quienes hicieron posible que el espacio se mantuviera más de una década en la televisión. Finalmente, compartió un mensaje de amor propio que marcó su despedida y fue acompañado por la ovación de todos los presentes en el set. "Nunca se olviden de que el amor no duele y de que la justicia existe en nuestro país, pero hay que buscarla. Pronto nos vamos a volver. Gracias por haberme permitido estar 14 años con ustedes", concluyó.

Andrea Llosa se pronuncia tras anunciar el final de 'Nunca más'

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de Andrea Llosa, quienes rápidamente se preguntaron si se trataba de una despedida temporal o definitiva. Ante las dudas, la periodista recurrió a sus redes sociales para confirmar el cierre del espacio en ATV. "Me están enviando mensajes y preguntando si es verdad que 'Nunca más' hoy llegó a su fin y sí, es verdad. No es final de temporada, hoy terminó el programa", aclaró.

Pese a la despedida, la también productora resaltó el orgullo compartido con su equipo por la permanencia del espacio en la televisión. "Mi equipo y yo estamos satisfechos y agradecidos con estos 14 años al aire. Muchas gracias por la confianza", escribió en Instagram, dejando en claro que el legado de 'Nunca más' se sostiene en la confianza del público y el compromiso de quienes lo hicieron posible.