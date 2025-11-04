Christian Domínguez demandó por violencia psicológica a Melany Martínez, madre de su hija mayor. La denuncia fue expuesta en el programa de 'Magaly TV, la firme' y se reveló el verdadero motivo por el cual, el cumbiambero, decidió emprender acciones legales en contra de Martínez: la acusa de manipular a su primogénita para que grabe videos en la plataforma TikTok en contra de él y su actual pareja, Karla Tarazona. "Manipulándola para que se distancie de él y lo rechace".

Christian Domínguez contra Melany Martínez. Foto: Captura ATV

Los clips en referencia empezaron a circular hace algunos meses. La hija mayor de Domínguez sorprendió al revelar que con la única expareja de su padre que mantiene buena relación es con la 'Chabelita' y aseguró que no pasaba a Karla Tarazona. "¿Ama a Karla Tarazona? Claro que la ama, por eso se alejó de mí", expresó en un video, dejando notar el quiebre de la relación con su padre.

Domínguez y Melany Martínez: audiencia programada para el 5 de noviembre

En los videos de la hija mayor del cantante de cumbia y Melany Martínez, la menor confesó que su padre no la veía desde hace varios meses y culpó directamente a Karla Tarazona. Todo este escándalo mediático habría colmado la paciencia de Christian Domínguez, quien solicitó una audiencia con su expareja, su hija y una representante del Ministerio Público.

"Se advierte presuntos hechos de violencia psicológica efectuado por la presunta agresora en presunto agravio de la adolescente presunta agraviada", se puede leer en el parte mostrado por Magaly Medina.

Melanie Martínez se defiende de demanda de Christian Domínguez

Asimismo, el equipo de Magaly Medina se comunicó con Melany Martínez para conocer su descargo y como era de esperarse, se encontraba sumamente mortificada por el lío legal que atraviesa con Christian Domínguez.

"No entiendo nada y la audiencia es el día de mañana. No tengo tiempo y tampoco plata. Habla como si estuviera manipulándola para que esté en contra de su papá. Qué manera tan baja de actuar en contra de la mamá de su hija", enfatizó Martínez para 'Magaly TV, la firme'

La hija mayor de Domínguez se enteró de la denuncia en contra de su madre y, según relata Melany, se mostró totalmente indignada en contra de su padre. "Me dice '¿qué es esto? Tú, violencia, por favor", señaló.

Hija de Domínguez y su reacción ante demanda. Foto: ATV

Por último, Martínez dejó entrever que la propia Karla Tarazona podría estar influenciando en las decisiones de Christian Domínguez. "Es un hombre de 42 años, a un hombre de 42 no se le puede manipular y si lo dicen, entonces es una persona que no tiene carácter ni personalidad", sentenció Melany.