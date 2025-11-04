Durante la madrugada del lunes 3 de noviembre, Yahaira Plasencia fue protagonista de un momento que no pasó desapercibido para las cámaras de 'Amor y fuego'. La intérprete de salsa fue captada en una situación emocionalmente intensa dentro del vehículo del empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El diablo'. La secuencia fue registrada por las cámaras del programa de Willax, que siguieron de cerca cada movimiento de la artista y su acompañante.

El episodio ha levantado sospechas sobre la naturaleza del vínculo entre Plasencia y Rodríguez. Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado una relación sentimental, lo ocurrido esa noche —desde el llanto de la cantante hasta la prolongada visita del empresario al domicilio de la artista— ha generado múltiples especulaciones.

Yahaira Plasencia es captada llorando en el carro de Luis Fernando, 'El Diablo'

Las imágenes difundidas por el programa 'Amor y Fuego' revelan que Yahaira Plasencia y Luis Fernando Rodríguez permanecieron por varios minutos dentro del automóvil de este último, estacionado frente a un edificio en Lima. Durante ese lapso, se evidenció una conversación cargada de tensión: Rodríguez parecía reclamarle algo a la salsera, quien visiblemente afectada rompió en llanto.

A pesar de estar en un lugar público, la escena no pasó desapercibida. El empresario se mostró incómodo, se cubría el rostro con las manos en señal de molestia, mientras Yahaira se mostraba visiblemente incómoda. El registro fue grabado aproximadamente a las 4:30 de la madrugada, momento en que la situación parecía aún no haberse resuelto del todo.

Luis Fernando entra de madrugada al departamento de Yahaira Plasencia

Cerca de las 5:00 a. m., tanto Yahaira Plasencia como Luis Fernando Rodríguez descendieron del vehículo e ingresaron al edificio. Según las imágenes televisivas, la cantante fue la primera en entrar, seguida a pocos segundos por el empresario, lo que confirmaría que ambos compartieron la noche en el mismo domicilio.

El empresario permaneció en el departamento hasta alrededor de las 10:00 a. m., momento en que fue captado saliendo del lugar. Al ser abordado por un reportero de 'Amor y fuego', Rodríguez se mostró reservado ante las preguntas sobre su cercanía con Yahaira. “Todo bien. Permíteme cerrar, por favor”, fue su única declaración antes de retirarse sin dar más detalles.