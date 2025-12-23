HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, sorprende a sus trabajadores con motos, electrodomésticos y dinero en efectivo por Navidad

Los integrantes de La Bella Luz celebraron su compartir navideño con regalos del sueño de la orquesta chiclayana con motos, electrodomésticos, canastas y dinero en efectivo.

La Bella Luz celebró su compartir navideño con costosos regalos. Foto: composición LR/difusión
La Bella Luz celebró su compartir navideño con costosos regalos. Foto: composición LR/difusión

La orquesta de cumbia La Bella Luz celebró su compartir navideño con una emotiva fiesta organizada por su dueño, Óscar Custodio, quien sorprendió a todos los integrantes del grupo con regalos como motos, electrodomésticos, canastas navideñas y dinero en efectivo. El evento, realizado el 22 de diciembre y transmitido a través de las redes sociales oficiales de la agrupación, reunió no solo a los músicos y trabajadores, sino también a sus familiares.

Durante la celebración, el padre del popular 'Senderito' expresó su agradecimiento al equipo que conforma la plana de La Bella Luz y resaltó la importancia del esfuerzo colectivo para mantener a la orquesta en lo más alto del género. “Les vamos a dar su gratificación a cada uno de ustedes para que pasen su Navidad (...) Que todo esto sea un incentivo para que ustedes se esfuercen por la orquesta”, señaló el empresario.

PUEDES VER: Cantante Camila Talavera confiesa el motivo de su renuncia a La Bella Luz y habla de la tiktoker Zully: '¿Cómo voy a hacer todo eso sola?'

lr.pe

Dueño de La Bella Luz regala electrodomésticos, motos, canastas y dinero en efectivo para su orquesta

El compartir navideño de La Bella Luz contó con una antesala de juegos y dinámicas que prepararon el ambiente para la entrega de premios. Óscar Custodio lideró la organización de esta celebración especial, en la que cada integrante de la orquesta recibió una canasta navideña, regalos personalizados y su gratificación en efectivo.

Entre los obsequios que sortero la orquesta destacaron cocinas, refrigeradoras, lavadoras y dinero en efectivo, además de dos motos que fueron sorteadas durante el evento. Las afortunadas ganadoras fueron Anely Dávila y Mackeily Luján, quienes celebraron con emoción al conocer el resultado del sorteo.

La celebración también incluyó a colaboradores externos, como la diseñadora encargada de confeccionar los trajes y vestuarios de la orquesta, quien recibió un incentivo económico como muestra de agradecimiento por su trabajo. Además, los presentes en el evento, familiares de los trabajadores de la orquesta, recibieron un presente adicional de la orquesta y 200 soles en efectivo, monto que fue repartido por Óscar Custodio junto al popular Lucho Mi Barrunto, quien estuvo presente apoyando en la entrega de los regalos.

PUEDES VER: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: 'Seguir en la música'

lr.pe

Óscar Custodio dedica mensaje para integrantes de La Bella Luz

Durante el evento, Óscar Custodio y su esposa, Pilar Torres, supervisaron cada detalle de la organización y aprovecharon la ocasión para dedicar un mensaje motivador a todos los trabajadores de La Bella Luz. El empresario resaltó que los logros alcanzados por la orquesta son fruto del esfuerzo conjunto y llamó a seguir trabajando para mantener el nivel que han conseguido dentro de la cumbia peruana.

“Todo lo que se ha hecho acá y todo lo que se logra es de La Bella Luz, y es la que nos da todo. Por lo tanto, nosotros debemos de chambear para mantener a La Bella Luz en el nivel que nos hemos puesto”, afirmó el empresario norteño, recibiendo el respaldo y cariño de los músicos y sus familias.

