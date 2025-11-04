HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre     
Espectáculos

Christian Domínguez demandó a Melany Martínez, madre de su hija mayor, por violencia psicológica y ella responde: "Que manera tan baja"

Explosivo video de 'Magaly TV' revela denuncia de Christian Domínguez contra su exesposa Melany Martínez. Ella se defiende y acusa al cantante de ser él quien ejerce violencia psicológica contra su hija.

Melany Martínez y Christian Domínguez, padres de Camila, se separaron en 2010 tras una infidelidad del cantante.
Melany Martínez y Christian Domínguez, padres de Camila, se separaron en 2010 tras una infidelidad del cantante. | Foto: composición LR/Instagram/ATV

Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de una polémica familiar. El cantante de cumbia ha interpuesto una demanda por violencia psicológica contra Melany Martínez, madre de su hija mayor, Camila, señalando un presunto agravio hacia la adolescente. El documento fue revelado en un explosivo avance del programa 'Magaly TV, la firme', donde calificaron la acción legal como "increíble".

En el espacio conducido por Magaly Medina, Martínez también tuvo oportunidad de pronunciarse. La exbailarina cuestionó duramente al cumbiambero, a quien acusó de ser él quien ejerce violencia contra Camila. Días antes, la adolescente había revelado que su padre cortó toda comunicación con ella y mencionó también a Karla Tarazona, pareja de Domínguez, como parte del conflicto.

TE RECOMENDAMOS

LAS CARTAS TIENEN UN MENSAJE PARA TI | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Hija mayor de Christian Domínguez agradece a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana: Agradecida

lr.pe

Christian Domínguez demandó a Melany Martínez, madre de su hija mayor, por violencia psicológica

Según el documento revelado en 'Magaly TV, la firme', una resolución emitida el 21 de octubre de 2025 por el 1° Juzgado de Familia indica que Christian Domínguez acusa a su exesposa, Melany Martínez, de ejercer violencia psicológica contra su hija de 16 años, a quien señala como víctima.

La instancia judicial dio luz verde al proceso especial presentado por el cantante de 42 años, en el que se denuncia un presunto daño emocional hacia la adolescente. El expediente, difundido por el programa de Magaly, enmarca la acusación dentro de un contexto de afectación psicológica a miembros del núcleo familiar.

Christian Domínguez demandó a Melany Martínez, madre de su hija Camila. Foto: captura ATV

Christian Domínguez demandó a Melany Martínez, madre de su hija Camila. Foto: captura ATV

PUEDES VER: Camila, hija de Christian Domínguez, sorprende al convertirse en la nueva modelo de Alejandra Baigorria tras polémica con su padre

lr.pe

Melany Martínez se defiende tras demanda de Christian Domínguez por violencia psicológica

Melany Martínez respondió con firmeza a Christian Domínguez. "Esto es un abuso. Qué manera tan baja de jugar contra la madre de su hija", expresó en el mismo avance de 'Magaly TV, la firme'. La también actriz y madre de Camila acusó al cumbiambero de ser él quien realmente ejerce violencia psicológica contra la adolescente, al haberle impuesto un prolongado silencio emocional. "El que está ejerciendo violencia creo que es él, con la ley del hielo que le ha entablado a mi hija", sentenció.

La controversia estalló luego de que Camila hiciera públicas sus acusaciones a través de redes sociales. La adolescente de 16 años reveló que su padre cortó toda comunicación con ella desde hace meses y que ha estado ausente en momentos clave de su vida. También señaló a Karla Tarazona, lo que llevó al líder de la Gran Orquesta Internacional a salir en defensa de esta última. Frente a ese escenario, Martínez respaldó a Camila y cuestionó que Domínguez priorice a Tarazona mientras ignora el malestar emocional de su propia hija.

Notas relacionadas
Hija mayor de Christian Domínguez agradece a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana: "Agradecida"

Hija mayor de Christian Domínguez agradece a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana: "Agradecida"

LEER MÁS
Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria por elegir a la hija de Christian Domínguez como modelo: “Tiene una hermana”

Magaly cuestiona a Alejandra Baigorria por elegir a la hija de Christian Domínguez como modelo: “Tiene una hermana”

LEER MÁS
Camila, hija de Christian Domínguez, sorprende al convertirse en la nueva modelo de Alejandra Baigorria tras polémica con su padre

Camila, hija de Christian Domínguez, sorprende al convertirse en la nueva modelo de Alejandra Baigorria tras polémica con su padre

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

Korina Rivadeneira regresó a Venezuela tras 10 años y se reencontró con su familia, pero reveló problemas: “Varados en Caracas”

LEER MÁS
Exponen cuál es la relación del hijo de Claudio Pizarro con Helen Ballón, la madre de la cuarta hija del exfutbolista

Exponen cuál es la relación del hijo de Claudio Pizarro con Helen Ballón, la madre de la cuarta hija del exfutbolista

LEER MÁS
¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?

¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?

LEER MÁS
Hija mayor de Christian Domínguez agradece a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana: "Agradecida"

Hija mayor de Christian Domínguez agradece a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana: "Agradecida"

LEER MÁS
Exfutbolista Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez tras separación de su esposa, reportó 'Magaly TV, la firme'

Exfutbolista Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez tras separación de su esposa, reportó 'Magaly TV, la firme'

LEER MÁS
Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras el final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras el final de su matrimonio con Ana Siucho: "Hubo cosas que no me parecieron"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Santiago Acasiete reveló qué pasó con Christian Tizón cuando se fueron a los golpes: "Todo se calentó"

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Espectáculos

Hija mayor de Christian Domínguez agradece a Pamela Franco por permitirle reencontrarse con su hermana: "Agradecida"

Alejandra Baigorria celebra el cumpleaños de su madre con su hermano Sergio, pero sin Thamara Medina

Ana Siucho dedica tierno mensaje a Elías Brito por su cumpleaños tras ampay de Edison Flores: “Te quiero”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez en la embajada de México EN VIVO: congresistas del Perú se pronuncian tras asilo a exministra de Pedro Castillo

Fiscal suspendida Elizabeth Peralta, vinculada al caso Chibolín, se entrega a la justicia tras orden de captura

Al mismo estilo del fujimorismo, Rafael López Aliaga propone jueces sin rostro para casos de extorsión y sicariato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025