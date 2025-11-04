Christian Domínguez vuelve a estar en el centro de una polémica familiar. El cantante de cumbia ha interpuesto una demanda por violencia psicológica contra Melany Martínez, madre de su hija mayor, Camila, señalando un presunto agravio hacia la adolescente. El documento fue revelado en un explosivo avance del programa 'Magaly TV, la firme', donde calificaron la acción legal como "increíble".

En el espacio conducido por Magaly Medina, Martínez también tuvo oportunidad de pronunciarse. La exbailarina cuestionó duramente al cumbiambero, a quien acusó de ser él quien ejerce violencia contra Camila. Días antes, la adolescente había revelado que su padre cortó toda comunicación con ella y mencionó también a Karla Tarazona, pareja de Domínguez, como parte del conflicto.

Christian Domínguez demandó a Melany Martínez, madre de su hija mayor, por violencia psicológica

Según el documento revelado en 'Magaly TV, la firme', una resolución emitida el 21 de octubre de 2025 por el 1° Juzgado de Familia indica que Christian Domínguez acusa a su exesposa, Melany Martínez, de ejercer violencia psicológica contra su hija de 16 años, a quien señala como víctima.

La instancia judicial dio luz verde al proceso especial presentado por el cantante de 42 años, en el que se denuncia un presunto daño emocional hacia la adolescente. El expediente, difundido por el programa de Magaly, enmarca la acusación dentro de un contexto de afectación psicológica a miembros del núcleo familiar.

Christian Domínguez demandó a Melany Martínez, madre de su hija Camila. Foto: captura ATV

Melany Martínez se defiende tras demanda de Christian Domínguez por violencia psicológica

Melany Martínez respondió con firmeza a Christian Domínguez. "Esto es un abuso. Qué manera tan baja de jugar contra la madre de su hija", expresó en el mismo avance de 'Magaly TV, la firme'. La también actriz y madre de Camila acusó al cumbiambero de ser él quien realmente ejerce violencia psicológica contra la adolescente, al haberle impuesto un prolongado silencio emocional. "El que está ejerciendo violencia creo que es él, con la ley del hielo que le ha entablado a mi hija", sentenció.

La controversia estalló luego de que Camila hiciera públicas sus acusaciones a través de redes sociales. La adolescente de 16 años reveló que su padre cortó toda comunicación con ella desde hace meses y que ha estado ausente en momentos clave de su vida. También señaló a Karla Tarazona, lo que llevó al líder de la Gran Orquesta Internacional a salir en defensa de esta última. Frente a ese escenario, Martínez respaldó a Camila y cuestionó que Domínguez priorice a Tarazona mientras ignora el malestar emocional de su propia hija.