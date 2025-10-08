HOYSuscripcion LR Focus

Falleció Miguel Ángel Russo, extécnico de Alianza Lima
Espectáculos

Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

“Me da mucha pena que te sigan tocando”, declaró en vivo el presentador Christian Domínguez , luego de que su hija Camila acusara a su madrastra, Karla Tarazona, de ser la responsable de su distanciamiento con él.  

Christian Domínguez y Karla Tarazona tienen un hijo en común. Foto: Composición LR/Instagram.
Christian Domínguez alzó su voz de molestia tras las polémicas declaraciones de su hija mayor, Camila, quien acusó a Karla Tarazona de ser la responsable del distanciamiento con su padre. El cumbiambero reapareció en vivo para ofrecerle disculpas públicas a su pareja y confesar que ella se encuentra afectada por lo dicho por la joven de 16 años en TikTok.

“Te pido mil disculpas y solo puedo agradecerte. Han hablado y te han metido en este rollo gratis. A ti, a mis hijos y al bebé. Han ensuciado tu imagen”, expresó Domínguez durante los primeros minutos de su programa, ‘Préndete’

Christian Domínguez revela que Karla Tarazona lloró por las declaraciones de su hija

Christian Domínguez solo tuvo palabras de elogio hacia Karla Tarazona y confesó que ella rompió en llanto tras escuchar las declaraciones de su hijastra, quien la responsabilizó de alejarla de su padre.

“Yo podría hablar maravillas de ti porque eres una madre increíble y admirable. No lo digo yo, lo dicen tus actos, y me da mucha pena que te sigan tocando”, dijo muy serio el líder de ‘La gran orquesta’.

“Gracias por apoyarme tanto, por estar pendiente de mis hijos como si fueran tuyos. Toda la vida te lo agradeceré y gracias por mantenerte en silencio. Sé lo que has llorado y no es justo para ti”, agregó el también actor, defendiendo a la madre de su hijo durante su programa en Panamericana TV.

Domínguez asegura que los hijos de Karla Tarazona quisieron responderle a su hija Camila

Durante otra parte de su mensaje, Christian Domínguez afirmó que los hijos de Karla Tarazona quisieron responderle a Camila Domínguez en redes sociales, pero finalmente desistieron de hacerlo. “Por más que hayan querido otra vez responder por redes, como lo querían hacer en su tema familiar del pasado, entendieron que jamás los vamos a exponer”, señaló el cantante de 42 años.

Además. Domínguez aseguró que su entorno familiar se encuentra devastado por las sorpresivas declaraciones de su hija en TikTok. “Saludo a mis padres, que están afectados y decepcionados, al igual que mis hermanos y tíos. Espero que quede claro: es una menor de edad y lo correcto es manejar este tema de manera interna”, concluyó.

