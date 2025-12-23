Jefferson Farfán generó revuelo en redes sociales al publicar una fotografía junto a Ricardo Gareca y Maju Mantilla, en lo que habría sido la grabación de un nuevo programa de streaming. La presencia de la exMiss Mundo no pasó desapercibida, ya que en los últimos meses se había mantenido alejada de la televisión tras verse envuelta en una polémica por una presunta infidelidad. Horas antes, la ‘Foquita’ ya había sido captado entrevistando al ‘Tigre’ dentro de una caja acrílica en la plaza de Barranco.

La instantánea publicada por Farfán generó varias interrogantes, pues la pose de los tres, con Mantilla al medio y los brazos abiertos, dio la impresión de tratarse de un anuncio. Aunque ninguno de los involucrados brindó mayores detalles, la conductora compartió en sus historias de Instagram contenido de la productora 'La sustancia', la misma que estuvo detrás de la entrevista entre el exfutbolista y el exentrenador de la selección peruana.

Maju Mantilla fue vista en grabación en Barranco

Maju Mantilla fue vista en la plaza de Barranco como parte del público que observaba la conversación entre Ricardo Gareca y Jefferson Farfán, en lo que sería un nuevo programa de streaming. En un inicio, se pensó que conductora se encontraba de paso por el distrito.

Más tarde, sorprendió a todos a compartir una historia con la frase "En este canal algo más va a pasar", lo que hizo pensar que su presencia no se trató de una simple coincidencia. La idea tomó más fuerza cuando Jefferson Farfán compartió una foto junto a Ricardo Gareca y Maju Mantilla con una ropa diferente y con las manos abiertas, como presentándolos.

¿Qué pasó con Maju Mantilla?

Maju Mantilla se alejó de la televisión, específicamente del programa Arriba mi gente, luego de que su esposo, Gustavo Salcedo, la acusara de una presunta infidelidad, situación que afectó su imagen profesional. En su sorpresiva despedida en vivo por Latina, la conductora negó las versiones en su contra.

“Han sido días muy duros para mí y para mi familia. En base a chismes, se han afirmado cosas sobre mí que son falsas”, señaló entonces. Asimismo, afirmó sentirse cansada por las especulaciones: “Es increíble cómo algunos medios crean historias sobre mí que nunca ocurrieron. Me reservo el derecho de tomar las acciones legales correspondientes”, declaró.