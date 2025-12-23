HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus
Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      Chofer del Metropolitano fallece de un paro cardíaco dentro de bus      
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Espectáculos

Maju Mantilla asistió a grabación de pódcast con Ricardo Gareca: conductora sería el otro jale

Maju Mantilla aparece junto a Jefferson Farfán y Ricardo Gareca en una fotografía que el exfutbolista compartió en su cuenta de Instagram, desatando una ola de especulaciones en redes sociales.

Maju Mantilla es captada en Barranco Foto: Composición LR
Maju Mantilla es captada en Barranco Foto: Composición LR

Jefferson Farfán generó revuelo en redes sociales al publicar una fotografía junto a Ricardo Gareca y Maju Mantilla, en lo que habría sido la grabación de un nuevo programa de streaming. La presencia de la exMiss Mundo no pasó desapercibida, ya que en los últimos meses se había mantenido alejada de la televisión tras verse envuelta en una polémica por una presunta infidelidad. Horas antes, la ‘Foquita’ ya había sido captado entrevistando al ‘Tigre’ dentro de una caja acrílica en la plaza de Barranco.

La instantánea publicada por Farfán generó varias interrogantes, pues la pose de los tres, con Mantilla al medio y los brazos abiertos, dio la impresión de tratarse de un anuncio. Aunque ninguno de los involucrados brindó mayores detalles, la conductora compartió en sus historias de Instagram contenido de la productora 'La sustancia', la misma que estuvo detrás de la entrevista entre el exfutbolista y el exentrenador de la selección peruana.

TE RECOMENDAMOS

CANALIZACIÓN CONSCIENTE PASO A PASO: CONECTA CON CLARIDAD | ASTROMOOD CON CINTHIA CERNA

PUEDES VER: Fernando Díaz cuenta cómo reaccionó su esposa cuando lo vincularon con Maju Mantilla: 'Me estaban difamando'

lr.pe

Maju Mantilla fue vista en grabación en Barranco

Maju Mantilla fue vista en la plaza de Barranco como parte del público que observaba la conversación entre Ricardo Gareca y Jefferson Farfán, en lo que sería un nuevo programa de streaming. En un inicio, se pensó que conductora se encontraba de paso por el distrito.

Más tarde, sorprendió a todos a compartir una historia con la frase "En este canal algo más va a pasar", lo que hizo pensar que su presencia no se trató de una simple coincidencia. La idea tomó más fuerza cuando Jefferson Farfán compartió una foto junto a Ricardo Gareca y Maju Mantilla con una ropa diferente y con las manos abiertas, como presentándolos.

PUEDES VER: Gustavo Salcedo hace mea culpa y acepta que causó daño a Maju Mantilla tras separación: 'Dije cosas que no fueron ciertas'

lr.pe

¿Qué pasó con Maju Mantilla?

Maju Mantilla se alejó de la televisión, específicamente del programa Arriba mi gente, luego de que su esposo, Gustavo Salcedo, la acusara de una presunta infidelidad, situación que afectó su imagen profesional. En su sorpresiva despedida en vivo por Latina, la conductora negó las versiones en su contra.

“Han sido días muy duros para mí y para mi familia. En base a chismes, se han afirmado cosas sobre mí que son falsas”, señaló entonces. Asimismo, afirmó sentirse cansada por las especulaciones: “Es increíble cómo algunos medios crean historias sobre mí que nunca ocurrieron. Me reservo el derecho de tomar las acciones legales correspondientes”, declaró.

Notas relacionadas
Fernando Díaz confiesa cómo reaccionó al ser vinculado con Maju Mantilla pese a tener esposa: “Busqué a mi abogado”

Fernando Díaz confiesa cómo reaccionó al ser vinculado con Maju Mantilla pese a tener esposa: “Busqué a mi abogado”

LEER MÁS
Fernando Díaz cuenta cómo reaccionó su esposa cuando lo vincularon con Maju Mantilla: "Me estaban difamando"

Fernando Díaz cuenta cómo reaccionó su esposa cuando lo vincularon con Maju Mantilla: "Me estaban difamando"

LEER MÁS
Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

Maju Mantilla & Gustavo Salcedo, Edison Flores & Ana Siucho y las rupturas de famosos en 2025 que remecieron la farándula peruana

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

LEER MÁS
Canal de Jefferson Farfán entrega canasta a Gerardo Pe' y sorprende con su tamaño: "Por fin, una canastita"

Canal de Jefferson Farfán entrega canasta a Gerardo Pe' y sorprende con su tamaño: "Por fin, una canastita"

LEER MÁS
Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

Cielo Fernández de Corazón Serrano y Axel Medina de La Única Tropical fueron captados besándose tras negar romance

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Espectáculos

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, sorprende a sus trabajadores con motos, electrodomésticos y dinero en efectivo por Navidad

Andrea Llosa anuncia el fin de su programa 'Nunca más' tras 14 años al aire: "Nunca se olviden de que el amor no duele"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025