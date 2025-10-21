Melanie Martínez reclama a Christian Domínguez por no defender a su hija de comentarios inapropiados: "Por eso se rompio el vínculo"
"No entiendo como un padre permite que se expresen así de su hija", expresó Melanie Martínez, madre de la hija mayor de Christian Domínguez, quien también señaló que su hija sintió que nunca fue prioridad para la pareja de Karla Tarazona.
Magaly Medina expuso una reveladora conversación que tuvo con Melanie Martínez, madre de la primera hija de Christian Domínguez, y sorprendió con cada una de las confesiones que hizo. Luego de que la menor grabara diversos TikToks, en los cuales, asegura tener una relación distante con su padre por culpa de Karla Tarazona, la cantante decidió sacar cara por su hija y destacó los motivos por los cuales la relación entre el cumbiambero y su primogénita se rompió.
Según contó para 'Magaly TV, la firme', Domínguez permitió que un grupo de amigos suyos, en un pódcast, tengan comentarios fuera de lugar contra su propia hija. "Permitió él como padre que insinuaran cosas inapropiadas de su hija diciéndolo con nombre y apellido", expresó Melanie Martínez.
Melanie Martínez lanza dura acusación contra Christian Domínguez
Melanie Martínez decidió romper su silencio en una charla con Magaly Medina, la cual fue emitida en su programa del lunes 20 de octubre, y reveló que unos amigos de Domínguez insinuaron que había pasado algo inapropiado en su casa con su enamorado. "Eso jamás pasó. Los únicos que saben que es este problema del que Christian habla, que por ello se rompió el vínculo, solamente lo sabían los involucrados y bueno, yo, porque me lo contó Christian", expresó.
Tras esto, Melanie no dudó en arremeter contra Christian Domínguez e hizo hincapié en un reciente episodio que tuvo el actor de 42 años con su actual pareja, Karla Tarazona, a quien le pidió disculpas públicas por los duros comentarios de su hija mayor. "Yo no entiendo cómo un padre permite que se expresen así de su hija, pero sí puede salir en un programa y disculparse con perro, pericote y gato. Y a su hija, la menor de edad, decir 'dejen de hablar de mi hija'", expresó Melanie Martínez visiblemente molesta.
Melanie Martínez asegura que Christian Domínguez quiere dejar mal a su hija
Para Melanie Martínez, la finalidad de Christian Domínguez es clara: dejar como la 'mala de la película' a su hija mayor. Sin embargo, Martínez aseguró que también tiene la versión completa de su hija, la cual la respalda.
"En la versión de él, mi hija es una villana que se portó mal y todos los demás fueron víctimas y en la versión de mi hija hay más 'sí, yo me equivoqué acá, 'Fulano' también y esto sucedió'. Encuentro más lógica en la versión de mi hija. Lo peor de todo es que cuando pasó todo esto no estaba ninguno de los adultos en esa casa. En este caso, Christian no sacó cara por su hija", sentenció Martínez.