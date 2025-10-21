HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Espectáculos

Melanie Martínez reclama a Christian Domínguez por no defender a su hija de comentarios inapropiados: "Por eso se rompio el vínculo"

"No entiendo como un padre permite que se expresen así de su hija", expresó Melanie Martínez, madre de la hija mayor de Christian Domínguez, quien también señaló que su hija sintió que nunca fue prioridad para la pareja de Karla Tarazona.

Melanie Martínez acusa de padre ausente a Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Melanie Martínez acusa de padre ausente a Christian Domínguez. Foto: Composición LR/Captura/ATV

Magaly Medina expuso una reveladora conversación que tuvo con Melanie Martínez, madre de la primera hija de Christian Domínguez, y sorprendió con cada una de las confesiones que hizo. Luego de que la menor grabara diversos TikToks, en los cuales, asegura tener una relación distante con su padre por culpa de Karla Tarazona, la cantante decidió sacar cara por su hija y destacó los motivos por los cuales la relación entre el cumbiambero y su primogénita se rompió.

Según contó para 'Magaly TV, la firme', Domínguez permitió que un grupo de amigos suyos, en un pódcast, tengan comentarios fuera de lugar contra su propia hija. "Permitió él como padre que insinuaran cosas inapropiadas de su hija diciéndolo con nombre y apellido", expresó Melanie Martínez.

TE RECOMENDAMOS

EL PODER DEL PERDÓN: TRANSFORMA Y SANA TUS HERIDAS CON SOFÍA ARANCIBIA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Christian Domínguez se burla de las duras críticas de Magaly Medina tras usar el ampay del 'auto rana' para publicidad: 'Afectadísimo estoy'

lr.pe

Melanie Martínez lanza dura acusación contra Christian Domínguez

Melanie Martínez decidió romper su silencio en una charla con Magaly Medina, la cual fue emitida en su programa del lunes 20 de octubre, y reveló que unos amigos de Domínguez insinuaron que había pasado algo inapropiado en su casa con su enamorado. "Eso jamás pasó. Los únicos que saben que es este problema del que Christian habla, que por ello se rompió el vínculo, solamente lo sabían los involucrados y bueno, yo, porque me lo contó Christian", expresó.

Tras esto, Melanie no dudó en arremeter contra Christian Domínguez e hizo hincapié en un reciente episodio que tuvo el actor de 42 años con su actual pareja, Karla Tarazona, a quien le pidió disculpas públicas por los duros comentarios de su hija mayor. "Yo no entiendo cómo un padre permite que se expresen así de su hija, pero sí puede salir en un programa y disculparse con perro, pericote y gato. Y a su hija, la menor de edad, decir 'dejen de hablar de mi hija'", expresó Melanie Martínez visiblemente molesta.

PUEDES VER: Christian Domínguez ofendido con Janet Barboza por preferir el regreso de Melissa Paredes a 'América hoy': 'Me dolió cuando lo escuché'

lr.pe

Melanie Martínez asegura que Christian Domínguez quiere dejar mal a su hija

Para Melanie Martínez, la finalidad de Christian Domínguez es clara: dejar como la 'mala de la película' a su hija mayor. Sin embargo, Martínez aseguró que también tiene la versión completa de su hija, la cual la respalda.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

"En la versión de él, mi hija es una villana que se portó mal y todos los demás fueron víctimas y en la versión de mi hija hay más 'sí, yo me equivoqué acá, 'Fulano' también y esto sucedió'. Encuentro más lógica en la versión de mi hija. Lo peor de todo es que cuando pasó todo esto no estaba ninguno de los adultos en esa casa. En este caso, Christian no sacó cara por su hija", sentenció Martínez.

Notas relacionadas
Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

Novia de 'La Mackyna', el mejor amigo de Christian Domínguez, le habría sido infiel con su compañero de programa

LEER MÁS
Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

LEER MÁS
Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez, reaparece con fuerte mensaje: "No hay nada de arrepentimiento"

Mary Moncada, mujer que fue ampayada con Christian Domínguez, reaparece con fuerte mensaje: "No hay nada de arrepentimiento"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Melissa Klug festeja el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina en Jamaica

Hija de Melissa Klug festeja el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina en Jamaica

LEER MÁS
Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

Gustavo Salcedo reaparece y pide perdón a Maju Mantilla y a productor tras escándalo de infidelidad: “Asumo mi responsabilidad”

LEER MÁS
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo son vistos juntos tras disculpas públicas del empresario

LEER MÁS
Natalia Salas seguirá firme en su boda con Sergio Coloma pese al cáncer: "Con más ganas nos queremos casar"

Natalia Salas seguirá firme en su boda con Sergio Coloma pese al cáncer: "Con más ganas nos queremos casar"

LEER MÁS
Natalia Salas revela que enfrenta nuevamente el cáncer y comparte detalles del delicado proceso que afronta

Natalia Salas revela que enfrenta nuevamente el cáncer y comparte detalles del delicado proceso que afronta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Espectáculos

Gustavo Salcedo sorprende con su devastadora reacción cuando le preguntan si aún ama a Maju Mantilla

Hija de Melissa Klug festeja el cumpleaños de su madrastra junto a su padre Raúl Marquina en Jamaica

‘El reventonazo de la Chola’ supera en el rating a ‘Yo soy’ y se corona como el programa más visto del fin de semana

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

A pedido de Keiko Fujimori, el TC concede indulgencia penal a los procesados por aportes ilícitos en campaña

José Pérez alerta tras archivo del caso Cócteles: "Afecta la forma cómo el Estado tiene que combatir el crimen"

Tomás Gálvez asegura que la JNJ aún no ha notificado la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025