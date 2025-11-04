HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias del Perú y el mundo hoy, 4 de noviembre
Paro de transportistas: reportes de bloqueos, unidades varadas y más
Espectáculos

Yahaira Plasencia es ampayada con Luis Fernando ‘El Diablo’ tras negar romance: 'Amor y fuego' los expone juntos

La salsera Yahaira Plasencia habría pasado la noche con Luis Fernando ‘El Diablo’, exsaliente de Pamela López, según imágenes de 'Amor y fuego'.

Yahaira Plasencia negó algún tipo de romance con 'El diablo'. Foto: composición LR/Willax
Yahaira Plasencia negó algún tipo de romance con 'El diablo'. Foto: composición LR/Willax

La cantante Yahaira Plasencia fue ampayada con Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’ y exsaliente de Pamela López. Las cámaras del programa ‘Amor y fuego’ captaron a la pareja en comprometedoras imágenes, luego de que la salsera negara en reiteradas ocasiones mantener una relación sentimental con el empresario.

Según el avance del programa, ambos habrían pasado la noche juntos tras asistir a un evento en Lima. Luego de la reunión, las cámaras captaron a Yahaira y a Luis Fernando cuando ambos ingresaron juntos a una vivienda.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia realiza sensible confesión sobre la salud de un familiar cercano y hace llamado: 'Hacerse checar con tiempo'

Yahaira Plasencia y Luis Fernando son ampayados y habrían pasado la noche juntos

El programa mostró que ingresaron solos y permanecieron en el lugar hasta pasadas las 5:00 a. m., horas más tarde, alrededor de las 10:00 a. m., el empresario fue interceptado por un reportero del programa cuando salía de la casa, sorprendido por la presencia de la prensa.

El ampay difundido por ‘Amor y fuego’ generó revuelo, especialmente porque Yahaira Plasencia había negado en más de una ocasión tener una relación con Luis Fernando Rodríguez. En los últimos meses, ambos fueron vistos juntos en diferentes eventos, incluido el cumpleaños de la cantante, lo que ya había despertado sospechas sobre un posible romance.

PUEDES VER: ¿Quién es Helen Ballón, la joven pareja de Claudio Pizarro y madre de su última hija de 7 meses?

La vez que Yahaira Plasencia negó romance con Luis Fernando Rodríguez

En declaraciones anteriores, Yahaira Plasencia fue consultada directamente por su presunto vínculo sentimental con el empresario Luis Fernando Rodríguez, exsaliente de Pamela López. En aquella oportunidad, la intérprete de salsa desmintió los rumores y aseguró que solo los unía una amistad.

“Lo conozco por Peter (Fajardo), tenemos amigos en común hace ya un buen tiempo. Todo bien, no pasa nada. Puedo tener amigos, ¿no? Soy una persona normal que puede tener amigos como cualquiera”, comentó la cantante. Además, recalcó que se encuentra soltera y no está buscando pareja.

“Todo muy buena onda, somos patas. No hay nada de malo, tengo derecho, estoy soltera. Me pueden ver con él o con otras personas, tengo muchos amigos. Que me hayan visto ahora ahí es casualidad”, afirmó Yahaira Plasencia.

