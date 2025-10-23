El popular productor musical Sergio George pasó un incómodo momento en la red social TikTok, cuando seguidores y usuarios realizaron una serie de especulaciones sobre su vínculo con la cantante de salsa, Yahaira Plasencia. En medio de una transmisión en vivo, el músico estadounidense no pudo ocultar su molestia ante las constantes preguntas que le hacían sobre si había tenido o no un romance con la exintegrante de Son Tentación, y lanzó un fuerte mensaje a los curiosos.

"¿Ustedes no tienen nada más que hacer, brother?, enserio brother. What the f... man", señaló George evidenciando su claro fastidio por los comentarios que aparecían en su live de TikTok. "¿Fuiste pareja de Yahaira?", "¿no acertaste con Yahaira?", "¿y la Yahaira...?", fueron algunas de las preguntas que hicieron perder la paciencia al reconocido productor.

La molestia se desató además, debido a que George se encontraba hablando sobre su carrera musical durante la transmisión en vivo, sin embargo, las constantes interrogantes sobre su exdiscípula artística interrumpieron con el principal mensaje que quiso compartir en sus redes. De esa forma, fue enfático en evitar hablar sobre la popular 'Yaha', y rechazó a su estilo las especulaciones.

"¿Te enamoraste de la Yaha?, parece que tú te has enamorado de ella. ¿Fuiste pareja de la Yaha?..., ¿cuántas personas más deberían buscarse otras cosa más qué hacer?, señaló. Como se recuerda, durante años existieron rumores sobre una supuesta relación amorosa entre Sergio George y Yahaira Plasencia, cuando trabajaban juntos haciendo música. Sin embargo, en su momento, el estadounidense se encargó de desmentir un vínculo sentimental.

En junio de este año, el ganador del premio Grammy Latino brindó una entrevista donde habló sobre su carrera musical, y también respondió algunas interrogantes sobre Plasencia. En dicha oportunidad, al ser consultado directamente si había tenido una relación amorosa con la salsera, George aclaró que no hubo romance, ni 'flirting' entre ellos, solo una relación 'para las cámaras'. De esa manea, puso fin a los rumores sobre un acercamiento más allá de la amistad o lo laboral.