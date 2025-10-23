HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Sergio George explota ante preguntas sobre presunto romance con Yahaira Plasencia: “¿No tienen nada que hacer?”

El productor se mostró fastidiado y lanzó tajantes respuestas a usuarios de TikTok que no paraban de consultarle si había tenido algo más que una relación de amistad y trabajo con la salsera. 

Sergio George enfurece por preguntas sobre Yahaira Plasencia en TikTok. Foto: Composición LR
Sergio George enfurece por preguntas sobre Yahaira Plasencia en TikTok. Foto: Composición LR

El popular productor musical Sergio George pasó un incómodo momento en la red social TikTok, cuando seguidores y usuarios realizaron una serie de especulaciones sobre su vínculo con la cantante de salsa, Yahaira Plasencia. En medio de una transmisión en vivo, el músico estadounidense no pudo ocultar su molestia ante las constantes preguntas que le hacían sobre si había tenido o no un romance con la exintegrante de Son Tentación, y lanzó un fuerte mensaje a los curiosos.

"¿Ustedes no tienen nada más que hacer, brother?, enserio brother. What the f... man", señaló George evidenciando su claro fastidio por los comentarios que aparecían en su live de TikTok. "¿Fuiste pareja de Yahaira?", "¿no acertaste con Yahaira?", "¿y la Yahaira...?", fueron algunas de las preguntas que hicieron perder la paciencia al reconocido productor.

PUEDES VER: Sergio George expone a Yahaira Plasencia e impacta al confesar la verdadera relación que tuvieron: "Salió en el momento"

lr.pe

Sergio George se molesta tras preguntas sobre Yahaira Plasencia

La molestia se desató además, debido a que George se encontraba hablando sobre su carrera musical durante la transmisión en vivo, sin embargo, las constantes interrogantes sobre su exdiscípula artística interrumpieron con el principal mensaje que quiso compartir en sus redes. De esa forma, fue enfático en evitar hablar sobre la popular 'Yaha', y rechazó a su estilo las especulaciones.

"¿Te enamoraste de la Yaha?, parece que tú te has enamorado de ella. ¿Fuiste pareja de la Yaha?..., ¿cuántas personas más deberían buscarse otras cosa más qué hacer?, señaló. Como se recuerda, durante años existieron rumores sobre una supuesta relación amorosa entre Sergio George y Yahaira Plasencia, cuando trabajaban juntos haciendo música. Sin embargo, en su momento, el estadounidense se encargó de desmentir un vínculo sentimental.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia vive tenso momento con presentador de Telemundo tras recordarle su pasado con Jefferson Farfán

lr.pe

Sergio George explica su relación con Yahaira Plasencia

En junio de este año, el ganador del premio Grammy Latino brindó una entrevista donde habló sobre su carrera musical, y también respondió algunas interrogantes sobre Plasencia. En dicha oportunidad, al ser consultado directamente si había tenido una relación amorosa con la salsera, George aclaró que no hubo romance, ni 'flirting' entre ellos, solo una relación 'para las cámaras'. De esa manea, puso fin a los rumores sobre un acercamiento más allá de la amistad o lo laboral.

