Espectáculos

Yahaira Plasencia vive tenso momento con presentador de Telemundo tras recordarle su pasado con Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia deslumbró en 'Hoy día' al presentar su nuevo éxito 'El exmachito'. Sin embargo, un comentario del presentador sobre su relación pasada con Jefferson Farfán la sorprendió. A pesar de la incomodidad, la salsera respondió con humor.


Yahaira Plasencia deslumbró en 'Hoy día' al presentar su nuevo éxito 'El exmachito', mostrando carisma y sensualidad en cada momento. Foto: Instagram/captura/Telemundo
Yahaira Plasencia deslumbró en 'Hoy día' al presentar su nuevo éxito 'El exmachito', mostrando carisma y sensualidad en cada momento. Foto: Instagram/captura/Telemundo

Yahaira Plasencia llegó con la mejor actitud al programa ‘Hoy día’, donde le dieron la oportunidad de presentar su tema ‘El exmachito’. Desde el primer segundo que apareció en las cámaras de Telemundo, la artista peruana derrochó sensualidad y carisma. Sin embargo, no se imaginó que el presentador le iba a recordar su pasado con Jefferson Farfán. Aunque intentó ocultar su incomodidad, las cámaras la delataron.

Antes de mostrar su poderosa coreografía de ‘El exmachito’ junto a un destacado bailarín, Yahaira Plasencia estaba contenta de promocionar su más reciente éxito, pero fue sorprendida por el comentario del presentador de Telemundo, quien le dijo que ella tuvo una relación amorosa con Jefferson Farfán.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia se niega a cantar tema con Marisol y olvida la letra en vivo: 'Nunca me había sentido tan obligada'

Yahaira Plasencia vivió incómodo momento en Telemundo

La salsera peruana Yahaira Plasencia no pudo ocultar su incomodidad cuando le recordaron su pasado con la ‘Foquita’, a quien estaría dirigido el tema ‘El exmachito’. “Yo sé que tuviste una relación amorosa con un futbolista muy famoso peruano, Jefferson Farfán, que fue muy mediático. “No sé, ¿tendrá algo que ver este tema? Porque tiene una frase que dice: ‘¿Qué te pasó? No que muy machito, qué tal jugador, se metió otro gol y se quedó solito’”, dijo el conductor.

Ante el incómodo momento, la autodenominada ‘La Patrona’ intentó no perder la sonrisa y aprovechó la pregunta para responder con humor: “Mira que esta canción va dedicada para todos esos hombres tramposos y miserables. Y al que le caiga el guante, que se lo chante, como decimos en Perú”.

No todo quedó allí. El presentador siguió y lanzó otra frase: “Y si es guante de portero, mejor”. Ya más relajada, Plasencia siguió el juego y respondió: “Mejor todavía”. Pasado el incidente, Yahaira Plasencia continuó con el espectáculo y e hizo bailar a todos los presentadores de Telemundo con su tema. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales aprovecharon para comentar la situación.

“Jajaja, ¿cómo la presentaron? Como la ex de Farfán”, “Éxitos, Yahaira, nos alegramos por tus triunfos como peruanos que somos, bendiciones”, “¿En serio habló de Farfán?”, “Jajaja, si es para él” y “Que le vaya excelente a nuestra compatriota, es una joven que se esfuerza mucho”; fueron algunas de las reacciones que aparecieron en TikTok.

