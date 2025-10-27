Yahaira Plasencia reapareció públicamente tras una prolongada ausencia de las redes sociales y, en medio de su regreso, hizo una emotiva confesión que explicaría su alejamiento: atraviesa un difícil momento familiar debido al delicado estado de salud de una persona muy cercana. La revelación ocurrió ante las cámaras de 'América hoy', que emitieron la entrevista este lunes 27 de octubre.

Ante esta situación, la cantante de salsa instó al público a realizarse chequeos médicos preventivos. Aunque evitó dar detalles sobre la enfermedad de su familiar, mencionó el caso de Natalia Salas, recientemente diagnosticada con un segundo cáncer.

Yahaira Plasencia expone difícil situación familiar

En diálogo con 'América hoy', Yahaira Plasencia hizo una sensible confesión sobre la salud de un familiar. "Yo siempre digo que Dios pone pruebas a los mejores guerreros. A mi familia ahora le ha tocado un momento difícil, pero estamos ahí, juntos, como siempre", manifestó, sin revelar de qué persona en particular se trata.

A pesar de esta situación, la salsera de 31 años, quien volvió a ser vinculada al productor Sergio George recientemente, se mostró positiva, señalando que esta actitud y la creencia en su fe son clave para enfrentar este episodio. "Creo que el buen ánimo, la mente positiva, creer mucho en Dios... La oración tiene poder, nos está uniendo mucho más, así que estamos sobrellevando esto de la mejor manera", agregó la expareja de Jefferson Farfán.

"Mira lo que le ha pasado a Natalia Salas": Yahaira Plasencia habla sobre enfermedad de su familiar

La intérprete de 'Soltera' aprovechó la ocasión para recomendar al público no descuidar su salud, alentándolos a acudir al médico con regularidad. "Hacerse checar con tiempo, ir a ver cualquier cosita, cualquier dolor. Mira lo que le ha pasado a Natalia Salas. El querer vivir lo es todo. La gente tiene que hacerse sus chequeos", declaró en 'América hoy'.

Aunque no reveló qué enfermedad afecta a su familiar cercano, Yahaira Plasencia mencionó el caso de la actriz, recientemente diagnosticada con cáncer por segunda vez. Esta referencia llevó a Janet Barboza, conductora del programa, a insinuar que podría tratarse de una condición grave.