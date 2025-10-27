HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Espectáculos

Yahaira Plasencia realiza sensible confesión sobre la salud de un familiar cercano y hace llamado: "Hacerse checar con tiempo"

La cantante Yahaira Plasencia reapareció tras una notoria ausencia en redes. En medio de la situación de su familiar, instó al público a acudir al médico y recordó el caso de Natalia Salas.

Yahaira Plasencia, cantante de 31 años, hizo la revelación en 'América hoy'.
Yahaira Plasencia, cantante de 31 años, hizo la revelación en 'América hoy'. | Foto: captura América TV

Yahaira Plasencia reapareció públicamente tras una prolongada ausencia de las redes sociales y, en medio de su regreso, hizo una emotiva confesión que explicaría su alejamiento: atraviesa un difícil momento familiar debido al delicado estado de salud de una persona muy cercana. La revelación ocurrió ante las cámaras de 'América hoy', que emitieron la entrevista este lunes 27 de octubre.

Ante esta situación, la cantante de salsa instó al público a realizarse chequeos médicos preventivos. Aunque evitó dar detalles sobre la enfermedad de su familiar, mencionó el caso de Natalia Salas, recientemente diagnosticada con un segundo cáncer.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Novio de Natalia Salas le hace conmovedora promesa tras confirmarse que la actriz tiene cáncer nuevamente: “Siempre juntos”

lr.pe

Yahaira Plasencia expone difícil situación familiar

En diálogo con 'América hoy', Yahaira Plasencia hizo una sensible confesión sobre la salud de un familiar. "Yo siempre digo que Dios pone pruebas a los mejores guerreros. A mi familia ahora le ha tocado un momento difícil, pero estamos ahí, juntos, como siempre", manifestó, sin revelar de qué persona en particular se trata.

A pesar de esta situación, la salsera de 31 años, quien volvió a ser vinculada al productor Sergio George recientemente, se mostró positiva, señalando que esta actitud y la creencia en su fe son clave para enfrentar este episodio. "Creo que el buen ánimo, la mente positiva, creer mucho en Dios... La oración tiene poder, nos está uniendo mucho más, así que estamos sobrellevando esto de la mejor manera", agregó la expareja de Jefferson Farfán.

PUEDES VER: Anahí de Cárdenas conmueve al dedicar emotivo mensaje a Natalia Salas tras anunciar que enfrenta nuevamente el cáncer: "Ahí estoy"

lr.pe

"Mira lo que le ha pasado a Natalia Salas": Yahaira Plasencia habla sobre enfermedad de su familiar

La intérprete de 'Soltera' aprovechó la ocasión para recomendar al público no descuidar su salud, alentándolos a acudir al médico con regularidad. "Hacerse checar con tiempo, ir a ver cualquier cosita, cualquier dolor. Mira lo que le ha pasado a Natalia Salas. El querer vivir lo es todo. La gente tiene que hacerse sus chequeos", declaró en 'América hoy'.

Aunque no reveló qué enfermedad afecta a su familiar cercano, Yahaira Plasencia mencionó el caso de la actriz, recientemente diagnosticada con cáncer por segunda vez. Esta referencia llevó a Janet Barboza, conductora del programa, a insinuar que podría tratarse de una condición grave.

Notas relacionadas
Anahí de Cárdenas conmueve al dedicar emotivo mensaje a Natalia Salas tras anunciar que enfrenta nuevamente el cáncer: "Ahí estoy"

Anahí de Cárdenas conmueve al dedicar emotivo mensaje a Natalia Salas tras anunciar que enfrenta nuevamente el cáncer: "Ahí estoy"

LEER MÁS
Novio de Natalia Salas le hace conmovedora promesa tras confirmarse que la actriz tiene cáncer nuevamente: “Siempre juntos”

Novio de Natalia Salas le hace conmovedora promesa tras confirmarse que la actriz tiene cáncer nuevamente: “Siempre juntos”

LEER MÁS
Natalia Salas seguirá firme en su boda con Sergio Coloma pese al cáncer: "Con más ganas nos queremos casar"

Natalia Salas seguirá firme en su boda con Sergio Coloma pese al cáncer: "Con más ganas nos queremos casar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

LEER MÁS
Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

LEER MÁS
Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

LEER MÁS
Nadeska Widausky sorprende al confesar que tuvo encuentro con Christian Cueva y revela cómo la convenció

Nadeska Widausky sorprende al confesar que tuvo encuentro con Christian Cueva y revela cómo la convenció

LEER MÁS
Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

Mariana de la Vega se pronuncia por primera vez sobre ampay con esposo de Maju Mantilla y explica qué pasó dentro del hotel

LEER MÁS
Nadeska Widausky destapa detalles de la vez que conoció a Jefferson Farfán en su búnker: "Luego me escribió"

Nadeska Widausky destapa detalles de la vez que conoció a Jefferson Farfán en su búnker: "Luego me escribió"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Espectáculos

Alejandra Baigorria vuelve a 'Esto es guerra' y lanza potente mensaje tras polémica con Onelia Molina: "Para las caras largas, vengo en paz"

Magaly Medina queda desconcertada por el inesperado consejo de Gisela Valcárcel dirigido a los jóvenes: "¿Qué tiene que ver la ballena?"

Laura Bozzo revela que fue infiel a su ex Cristian Zuárez por celos infundados: "Empezó un rumor"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025