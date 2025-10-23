Xiomy Kanashiro marca su distancia de Yahaira Plasencia y descarta junte: "No está en mis planes"
La pareja de Jefferson Farfán respondió con tranquilidad cuando le mencionaron a la salsera. Sin embargo, dejó en claro que no planea reunirse con ella.
Xiomy Kanashiro volvió a captar la atención de los medios tras pronunciarse sobre Yahaira Plasencia, la ex de su actual pareja, Jefferson Farfán. La bailarina dejó en claro que no siente incomodidad hacia la salsera y que actualmente se encuentra “enfocada” en sus propios proyectos.
La “Chinita”, quien en las últimas semanas ha sido vista junto a Farfán en distintas salidas, también respondió sobre los supuestos planes de matrimonio y el misterioso anillo que recientemente lució en redes sociales.
Descarta junte con Yahaira Plasencia
Xiomy Kanashiro salió a pronunciarse sobre la posibilidad de coincidir con la exSon Tentación en algún proyecto. La bailarina aclaró que no la conoce personalmente y descartó por completo cualquier tipo de rivalidad.
“No me incomoda absolutamente nada porque no la conozco (Yahaira Plasencia). No hablo de terceras personas. Mirar al pasado es por las puras. Creo que cuando uno ya está viendo su presente, no tiene nada que ver con el pasado; con ella, todo bien”, sostuvo.
Sin embargo, ante la idea de un posible encuentro, fue tajante al señalar que no está en sus planes reunirse con la salsera ni con otras personas, y que no es nada personal.
“No tengo nada en contra de ella ni de otras personas; pero no está en mis planes reunirme o juntarme con más personas”, añadió.
Aclara rumores de compromiso con Jefferson Farfán
La integrante de la 'Kanomy Band' también habló sobre su relación con el “10 de la calle”. Kanashiro aseguró que ambos atraviesan una etapa estable y feliz, aunque prefirió no dar más detalle sobre un posible matrimonio.
"Estamos felices, contentos, viviendo nuestro momento como pareja (…) Eso (el matrimonio) yo creo que, si en algún momento se diera, quedaría entre nosotros dos, como la pareja que somos, nuestra familia, nuestro entorno, pero estamos bien”, comentó para Amor y Fuego.
La modelo también fue consultada por el anillo que mostró junto a su pareja en unas fotos que fueron publicadas en redes sociales, a lo que evitó confirmar si se trataba de un aro de compromiso.
“¿Quién sabe? Eso va a quedar entre nosotros. Si es que hay en algún momento, están invitadísimos”, agregó entre risas.