'Esto es guerra' 2025: Los 'Combatientes' se consagran campeones de la temporada tras vencer a los 'Guerreros'

De infarto. Este martes 23 de diciembre se vivió el enfrentamiento definitivo entre los ‘Guerreros’ y los ‘Combatientes’ en la gran final de 'Esto es guerra: Como todo empezó 2025'. Tras una primera jornada cargada de duelos intensos el lunes 22, ambos equipos regresaron al circuito para definir al campeón de la temporada. Finalmente, los Combatientes se consagraron como los ganadores.

Los ‘Guerreros’, liderados por Patricio Parodi, y los ‘Combatientes’, comandados por Pancho Rodríguez, llegaron a esta última fecha luego de una competencia marcada por la adrenalina y la euforia. El lunes, el equipo capitaneado por Parodi logró sumar puntos clave, lo que los dejó cerca de alzar la copa.

Onelia Molina venció a Rosángela Espinoza y obtuvo los puntos decisivos

Durante la noche decisiva, Onelia Molina y Rosángela Espinoza protagonizaron un duelo determinante. La integrante de los ‘Combatientes’ se impuso en la prueba y contó con el respaldo y motivación de su pareja, Mario Irivarren.

Tras más de veinte minutos de exigencia física, Onelia superó a Rosángela en el primer reto de la jornada y otorgó cien puntos a su escuadra, acortando la distancia frente a los ‘Guerreros’. La dentista dedicó su triunfo a su perrita ‘Nieve’, fallecida recientemente, y selló el momento con un beso de Mario antes de recostarse en el suelo para recuperar fuerzas.

Kevin Díaz venció a Patricio Parodi y le dio el campeonato a los 'Combatientes'

En el segundo enfrentamiento, Karen Dejo salió victoriosa al imponerse ante Melissa Loza en una prueba muy disputada que mantuvo la tensión hasta el final. Como se sabe, ambas competidoras son muy fuertes.

Más adelante, Patricio Parodi y Kevin Díaz se enfrentaron en un duelo exigente. Cabe recordar que Kevin había señalado anteriormente una traición por parte de Parodi cuando compartieron equipo. En esta ocasión, Díaz defendió los colores de los ‘Combatientes’ quedándose con la victoria y la temporada.