Magaly Medina reacciona a la baja asistencia de público en el concierto de Pamela Franco: “No es la primera vez”

La ‘Urraca’ se refirió al reciente concierto de Pamela Franco en Cajamarca, donde se observaron espacios vacíos, y señaló que no es la primera vez que ocurre algo similar en las presentaciones de la cantante.

La conductora se pronunció luego de ver una imágenes del último show de Franco. Foto: Composición LR
La conductora se pronunció luego de ver una imágenes del último show de Franco. Foto: Composición LR

En la última emisión de Magaly TV La Firme, Magaly Medina analizó las imágenes de la presentación que Pamela Franco ofreció el pasado 22 de octubre en Cajamarca, donde se apreció poca asistencia de público.

Durante unos minutos, la “urraca” recordó cómo, según ella, el interés del público hacia la pareja de Christian Cueva fue cambiando en los últimos meses desde que su vida personal comenzó a ser tema recurrente en los medios.

PUEDES VER Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer y Ricardo Rondón tras cancelación del programa 'Ponte en la cola': "Tapa huecos"

lr.pe

Magaly reacciona al concierto de Pamela Franco en Cajamarca

Al comentar las imágenes que se difundieron en su programa, Medina sostuvo que no es la primera vez que una presentación de la cantante muestra un panorama similar. Para la conductora, el público habría perdido interés en la figura de Pamela a raíz de la controversial relación que mantiene con Cueva.

Concierto de Pamela Franco en Cajamarca. Captura: ATV

Concierto de Pamela Franco en Cajamarca. Captura: ATV

“¿Vieron el concierto? Antes todo el mundo iba a los conciertos a mirar si Cueva aparecía o si se daban un beso o un abrazo. Era lo mismo que pasaba con Yahaira Plasencia cuando salía con Jefferson Farfán. Igual le está pasando, creo yo, a Pamela Franco. Se le desinfló todo. A la gente como que esta pareja ya no le cae tan bien”, comentó.

PUEDES VER Magaly Medina destruye a Pamela Franco tras su concierto vacío en Oxapampa: “Perdió el encanto”

lr.pe

Asimismo, Magaly añadió que este tipo de situaciones no serían nuevas y que la intérprete de “Dime la verdad” podría necesitar una nueva estrategia para traer de vuelta a su público.

“No es la primera vez. Lo hemos visto en varios otros conciertos. Ahora, ¿Qué va a pasar? Tendrá que hacer un relanzamiento o algo”, señaló.

No es la primera vez que muestran imágenes de un show con poca asistencia

No es la primera ocasión en que Magaly TV La Firme muestra imágenes de un concierto de la cantante de cumbia con escaso público. Hace menos de un mes, el programa también difundió un video grabado durante un show de Pamela Franco en Oxapampa, donde se apreciaban varios espacios vacíos en el local.

En aquella oportunidad, Medina comentó también que Pamela habría perdido parte del interés del público y sostuvo que el auge de su popularidad en otros shows se dio durante en que su relación con Christian Cueva acaparaba la atención mediática.

