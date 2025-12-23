Yaco Eskenazi sorprendió al revelar que, en los primeros años de su matrimonio con Natalie Vértiz, llegó a gastar más de S/15.000 en un regalo para la exMiss Perú y madre de sus hijos. El exchico reality contó en un conocido podcast que solía optar por obsequios lujosos y de precios exorbitantes; sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que los detalles sencillos tenían un valor mucho más significativo para su esposa.

El capitán histórico de ‘Esto es guerra’ relató al 'Loco' Wagner que acostumbraba a regalar joyas y accesorios de alto costo, como aretes, pulseras, cadenas y anillos de oro, así como artículos de marcas exclusivas. Asimismo, recordó que uno de los obsequios más caros fue un bolso Louis Vuitton, una casa de moda de lujo francesa, que adquirió por el cumpleaños de Natali Vértiz.

Yaco Eskenazi reveló que gastó más de S/15.000 en un regalo

En el podcast 'Yaco y El Loco', el exconductor de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' respondió si era complicado elegir regalos para su esposa. “Al comienzo sí le regalaba oro: cadenas, aretes, anillos, pulseras. No, brother, a Natalie le he regalado cosas caras. Una vez, por su cumpleaños, le compré un bolso Louis Vuitton de una colección de colores y me costó más de 15.000 soles”, contó Eskenazi, generando sorpresa entre los conductores.

Finalmente, el exchico reality explicó que con los años entendió que a Natalie Vértiz le emocionaban más los detalles simples, pero cargados de sentimiento. “He ido descubriendo que a Natalie le gusta mucho más cuando tengo detalles sencillos. Incluso tuve que contratar al chico que chambea con ella para que me edite un video de amor, con fotos nuestras”, relató.

Historia de amor entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz

La historia de amor entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, una de las parejas más sólidas de la televisión peruana, se inició en el reality de competencia 'Esto es guerra' en 2013. En un comienzo, ambos no fueron vinculados sentimentalmente, ya que la exMiss Perú fue relacionada con un breve romance con Gino Pesaressi, mientras que Eskenazi mantenía una relación con Sully Sáenz.

Con el paso de los meses, la cercanía entre ambos se hizo evidente y Yaco Eskenazi sorprendió al pedirle matrimonio a Natalie Vértiz durante una emisión en vivo del programa. Finalmente, la pareja contrajo matrimonio el 11 de julio de 2015 en una ceremonia realizada en Pachacámac, que fue catalogada como “la boda del año”.