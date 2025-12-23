HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     ¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 23 de diciembre | LR+ Noticias

Espectáculos

Yaco Eskenazi sorprende al contar que gastó más de S/15.000 en regalo para Natalie Vértiz: " Los primeros años"

Yaco Eskenazi contó que solía optar por obsequios lujosos y de precios exorbitantes; sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que los detalles sencillos tenían un valor más especial para su esposa. 

Yaco Eskenazi habla sobre costoso regalo Foto: Composición LR
Yaco Eskenazi habla sobre costoso regalo Foto: Composición LR

Yaco Eskenazi sorprendió al revelar que, en los primeros años de su matrimonio con Natalie Vértiz, llegó a gastar más de S/15.000 en un regalo para la exMiss Perú y madre de sus hijos. El exchico reality contó en un conocido podcast que solía optar por obsequios lujosos y de precios exorbitantes; sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que los detalles sencillos tenían un valor mucho más significativo para su esposa.

El capitán histórico de ‘Esto es guerra’ relató al 'Loco' Wagner que acostumbraba a regalar joyas y accesorios de alto costo, como aretes, pulseras, cadenas y anillos de oro, así como artículos de marcas exclusivas. Asimismo, recordó que uno de los obsequios más caros fue un bolso Louis Vuitton, una casa de moda de lujo francesa, que adquirió por el cumpleaños de Natali Vértiz.

TE RECOMENDAMOS

LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

PUEDES VER: Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: 'Próximo destino'

lr.pe

Yaco Eskenazi reveló que gastó más de S/15.000 en un regalo

En el podcast 'Yaco y El Loco', el exconductor de 'Mi mamá cocina mejor que la tuya' respondió si era complicado elegir regalos para su esposa. “Al comienzo sí le regalaba oro: cadenas, aretes, anillos, pulseras. No, brother, a Natalie le he regalado cosas caras. Una vez, por su cumpleaños, le compré un bolso Louis Vuitton de una colección de colores y me costó más de 15.000 soles”, contó Eskenazi, generando sorpresa entre los conductores.

Finalmente, el exchico reality explicó que con los años entendió que a Natalie Vértiz le emocionaban más los detalles simples, pero cargados de sentimiento. “He ido descubriendo que a Natalie le gusta mucho más cuando tengo detalles sencillos. Incluso tuve que contratar al chico que chambea con ella para que me edite un video de amor, con fotos nuestras”, relató.

PUEDES VER: Natalie Vértiz festeja que su nana obtuvo la visa y anuncia que se la llevará al extranjero: 'Habemus vacaciones'

lr.pe

Historia de amor entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz

La historia de amor entre Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, una de las parejas más sólidas de la televisión peruana, se inició en el reality de competencia 'Esto es guerra' en 2013. En un comienzo, ambos no fueron vinculados sentimentalmente, ya que la exMiss Perú fue relacionada con un breve romance con Gino Pesaressi, mientras que Eskenazi mantenía una relación con Sully Sáenz.

Con el paso de los meses, la cercanía entre ambos se hizo evidente y Yaco Eskenazi sorprendió al pedirle matrimonio a Natalie Vértiz durante una emisión en vivo del programa. Finalmente, la pareja contrajo matrimonio el 11 de julio de 2015 en una ceremonia realizada en Pachacámac, que fue catalogada como “la boda del año”.

Notas relacionadas
Hermana de Natalie Vértiz contó que sufrió un angustiante intento de asalto y lanza advertencia: “Hay que estar más alertas”

Hermana de Natalie Vértiz contó que sufrió un angustiante intento de asalto y lanza advertencia: “Hay que estar más alertas”

LEER MÁS
Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

Natalie Vértiz se va del país en medio de confesiones de Tilsa Lozano sobre Yaco Eskenazi: “Próximo destino”

LEER MÁS
Yaco Eskenazi admite que sintió celos con hombres de la farándula que elogiaban a Natalie Vértiz: ''Yo ya me curé"

Yaco Eskenazi admite que sintió celos con hombres de la farándula que elogiaban a Natalie Vértiz: ''Yo ya me curé"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

Jessica Tapia confiesa que dejó a su familia en Perú por amor y hace fuerte reflexión: "El matrimonio desgasta"

LEER MÁS
Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

Sol Carreño anuncia su salida definitiva de ‘Cuarto Poder’ y da conmovedor mensaje a televidentes: “Hay que reflexionar bien”

LEER MÁS
Maju Mantilla asistió a grabación de pódcast con Ricardo Gareca: conductora sería el otro jale

Maju Mantilla asistió a grabación de pódcast con Ricardo Gareca: conductora sería el otro jale

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos buses de la empresa 'El Rápido' provocan grave accidente por ir a excesiva velocidad en Comas: 10 personas resultaron heridas

ATU implementará obras de carril exclusivo para priorizar transporte público en la avenida Abancay: reduciría el viaje en 15 minutos

Movistar firma contrato con el MTC para desplegar tecnología 5G en Perú

Espectáculos

Guadalupe Farfán abandona 'Al fondo hay sitio' y se despide de su personaje July en la serie: "Dejar soltar para seguir creciendo"

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, sorprende a sus trabajadores con motos, electrodomésticos y dinero en efectivo por Navidad

Andrea Llosa anuncia el fin de su programa 'Nunca más' tras 14 años al aire: "Nunca se olviden de que el amor no duele"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026 EN VIVO: inscripción de candidatos presidenciales, al Senado, Diputados y Parlamento Andino

JEE declara inadmisible fórmula presidencial de Avanza País: partido tiene 2 días para corregir errores

Presidente de Chile, José Antonio Kast, se reunió con el canciller Hugo de Zela, en su escala en Lima

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025