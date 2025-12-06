HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

'Tunche’ Rivera, futbolista de Universitario, celebró su boda con lujosa fiesta: Ana Siucho reaparece entre los invitados

José ‘Tunche’ Rivera se casó con Isabel Sifuentes en una exclusiva fiesta donde no faltó su característico baile de la selva. Además, Ana Siucho sorprendió al asistir a la boda del futbolista.

El 'Tunche' Rivera celebró su boda con Isabel Sifuentes. Foto: composición LR/difusión
José Daniel Rivera Martínez, conocido como el ‘Tunche’ Rivera y actual delantero de Universitario de Deportes, celebró su boda con la odontóloga Isabel Sifuentes en una exclusiva ceremonia realizada el 5 de diciembre. La celebración reunió a familiares, amigos y figuras cercanas al futbolista, entre ellas Ana Siucho, aún esposa de Edison Flores, quien reapareció en el matrimonio tras su separación del seleccionado nacional.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia del popular 'Orejitas', quien no asistió al evento y, en su lugar, fue visto disfrutando del concierto del cantante Anuel AA en el Arena Monumental.

Ana Siucho sorprende al tatuarse en honor a sus dos hijas con Edison Flores: 'Pegaditas así, siempre'



El 'Tunche’ Rivera se casó con Isabel Sifuentes y Ana Siucho los acompañó

El futbolista merengue y la odontóloga Isabel Sifuentes oficializaron su unión en una ceremonia religiosa y posteriormente celebraron con una lujosa fiesta que reflejó la identidad cultural de ambos. José Rivera, orgulloso de sus raíces amazónicas, abrió la pista de baile con el popular ritmo selvático 'Anaconda', arrancando el aplauso de los invitados.

Los videos difundidos —incluidos los compartidos por Ana Siucho en Instagram— mostraron la energía del delantero y su esposa disfrutando del evento. Durante la fiesta también llamó la atención el baile de la pareja al ritmo de una elegante marinera trujillana, en honor a la tierra natal de la novia.

Pese a la ausencia de Edison Flores, quien pasó la noche celebrando en el concierto de Anuel AA y hasta compartió una camiseta de Universitario y de la selección peruana con el cantante, la participación de Ana Siucho generó sorpresa. La aún esposa del futbolista publicó imágenes desde la celebración, mostrando lo bien que la pasó junto a amigos y conocidos de la pareja.

Roberto Siucho manda fuerte mensaje a Edison Flores tras el final de su matrimonio con Ana Siucho: 'Hubo cosas que no me parecieron'



Pequeño hincha de Universitario se presentó en la boda del ‘Tunche’

Uno de los momentos que fue aplaudido en redes sociales fue la inesperada aparición de un niño hincha de Universitario de Deportes. Vestido con la camiseta crema, el pequeño llegó hasta la iglesia donde la pareja se dijo el 'sí' para conocer al ‘Tunche’ Rivera, quien no dudó en recibirlo con cariño y tomarse una fotografía con él.

El emotivo gesto se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los usuarios celebraron la humildad y cercanía del delantero con sus seguidores más jóvenes. “Grande, ‘Tunche’”, “El fútbol es de momentos, hoy arriba, mañana abajo, pero siempre con la gente”, fueron algunos de los mensajes que destacaron la noble acción del futbolista.

José Rivera se casó por religioso. Foto: captura/joosseco

