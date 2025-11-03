HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Revelan que Christian Cueva le habría regalado pulsera de acero y no de oro a Pamela Franco: "Habrá costado S/100"

Según el programa ‘Todo se filtra’, la pulsera que Christian Cueva le obsequió a Pamela Franco no sería de oro, como se dejó entrever, sino de acero. El detalle habría tenido un costo de apenas S/100, según una vendedora.

Pamela Franco y Christian Cueva celebraron un año de relación. Foto: Composición LR/Captura/Panamericana/Captura/YouTube
Pamela Franco y Christian Cueva celebraron un año de relación. Foto: Composición LR/Captura/Panamericana/Captura/YouTube

En medio de la polémica que rodea la vida sentimental de Christian Cueva, el futbolista vuelve a estar en el centro de atención, esta vez por un regalo que habría hecho a Pamela Franco, su actual pareja. De acuerdo con información revelada por el programa de espectáculos 'Todo se filtra', la cantante de cumbia recibió una pulsera con dijes personalizados como parte de su primer aniversario con el jugador, pero el material del accesorio no sería el que muchos imaginaron.

Aunque a primera vista la joya parecía ser de oro, una vendedora consultada por el programa de ‘Metiche’ afirmó que, por sus características, se trataría de acero inoxidable, lo cual ha generado sorpresa en redes sociales. Según el informe, la pieza incluía grabados con nombres familiares, un detalle emotivo que no pasó desapercibido.

Cueva le habría dado pulsera de acero a Pamela Franco por su aniversario

La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco se oficializó públicamente hace un año, luego de que se besaran durante una presentación en una discoteca en la noche de Halloween. Desde entonces, ambos han compartido momentos íntimos y detalles personales a través de redes sociales, lo que ha alimentado el interés mediático en torno a su historia.

Para conmemorar su primer aniversario, la intérprete de cumbia publicó una imagen donde luce una pulsera compuesta por tres dijes. Según el informe de 'Todo se filtra', estos incluyen el nombre de su hija, el de sus padres y las iniciales 'CC10', en alusión directa a Christian Cueva y su número de camiseta habitual.

No obstante, la aparente joya de lujo no sería tal. Una vendedora especializada en accesorios, consultada por el programa de Panamericana TV, analizó las imágenes y fue tajante. “Por el tipo de grabado es acero. No es oro. En el acero queda ese color, en el oro no. Además, hay una diferencia abismal en el color de la pulsera”, expresó. Según sus estimaciones, el costo total del regalo habría sido de S/100, incluyendo el grabado.

Revelan precios de otros regalos que le dio Christian Cueva a Pamela Franco

Además de la pulsera, la artista también compartió en sus historias de Instagram otros presentes que habría recibido de parte de Christian Cueva. Entre los obsequios se encuentra una caja con 24 rosas rojas, cuyo precio aproximado sería de S/160, según los reportes de 'Todo se filtra'.

Asimismo, la cantante mostró una elegante caja de la marca Dior que, contrariamente a lo que muchos esperaban, no contenía perfume, sino un set de brochas de maquillaje, aunque de este regalo no se reveló el precio exacto.

