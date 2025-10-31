Pamela Franco se viste de oficial de policía e ironiza con audio de Magaly por burlarse de su relación con Cueva
La conductora de televisión había comentado que el vínculo de Pamela Franco con el futbolista funcionaría sólo si ella se disfrazaba de policía.
Pamela Franco, cantante de cumbia, volvió a estar en el centro de la atención después de que Magaly Medina se burlara de su relación con el futbolista Christian Cueva. La conductora de televisión señaló días atrás que la única manera en que su vínculo sentimental con el 'Aladino' funcionaría sería si ella se disfrazaba de policía.
¿Cuál fue el mensaje que le respondió Pamela Franco a Magaly Medina?
En respuesta a la periodista de espectáculos, Franco se disfrazó de policía y dejó un mensaje con mucha picardía: “Acaba de llegar la oficial Franco. ¿De qué se ríen, payasos? Ahorita les pongo una multa”, dijo. La escena generó rápidamente muchas reacciones entre sus seguidores y del mundo del espectáculo.
El video acumuló muchos comentarios graciosos por el uniforme policial, las gafas oscuras y la actitud desafiante que mostró la artista peruana, quien, frente a cámaras, lanzó una advertencia a quienes pongan en duda su relación actual con Christian Cueva.
El mensaje para Magaly Medina
Todo indica que el mensaje estaría dirigido a la conductora de televisión, ya que desde hace meses ambas han tenido tensiones en torno a la imagen del actual jugador del Emelec de Ecuador. Esto provocó una ola de especulaciones, memes y debates en redes sociales por la polémica relación que mantiene con el futbolista peruano.
En medio de ese contexto, el disfraz de policía de Pamela Franco no fue lo único que llamó la atención, ya que a su lado también aparece una doctora que la atiende. La escena estuvo cargada de humor e insinuaciones, lo que fue interpretado como una indirecta hacia la periodista de espectáculos.