Pamela Franco enfrenta a Christian Domínguez y exige aumento de pensión para su hija, según 'Amor y fuego'

Pamela Franco rompió su silencio y se refirió al rol de paternidad que cumple Christian Domínguez, padre de su hija, señalando que el cantante no estaría respetando el régimen de visitas establecido para su pequeña. En declaraciones al programa 'Amor y fuego', la artista confirmó que ya inició los trámites legales para una conciliación, aunque evitó revelar detalles sobre los puntos que busca modificar.

Sin embargo, según el programa de Gigi Mitre y Rodrigo González, reveló que la conciliación tendría como objetivo solicitar un aumento en la pensión de alimentos y una variación en el régimen de visitas. Ante ello, Christian Domínguez respondió que cumple con sus obligaciones como padre.

Pamela Franco citó a Christian Domínguez a conciliar por su hija

Pamela Franco confirmó que ha iniciado un proceso de conciliación extrajudicial con Christian Domínguez por el bienestar de su hija en común. La cantante aseguró que hay aspectos importantes de la crianza que deben formalizarse legalmente. “Siempre hay cambios, hay cosas que él y yo solamente conocemos, que pasa mi niña, y creo que es importante que quede siempre escrito, mediante las leyes, para que pueda todo marchar bien“, expresó en una reciente entrevista.

Aunque, la actual pareja de Christian Cueva no quiso detallar los puntos específicos que busca tratar en esta conciliación, el programa 'Amor y fuego' señaló que, según fuentes confiables, se trataría del aumento de la pensión de alimentos y la variación del régimen de visitas. Con tono firme pero conciliador, Franco agregó: “Yo considero que todo se va a dar en paz y amor porque como, gracias a Dios le gusta salir en televisión y dar la preocupación que tiene, entonces yo creo que la preocupación que tiene por su hija y sabiendo los temas que su hija necesita va a conciliar y todo va a llegar en amor y paz”.

Pamela Franco asegura que Christian Domínguez no cumple con las visitas a su hija

Pamela Franco reveló que Christian Domínguez, padre de su hija, no estaría cumpliendo con el régimen de visitas establecido, pese a tener flexibilidad para ver a la menor. La cantante explicó que, debido a sus trabajos como artistas, no existen días ni horarios fijos para las visitas.

“Yo siempre he dicho que él no tiene días ni horarios de visita por el tipo de trabajo que tenemos, pero sí tiene régimen de visitas que no lo cumple y yo no lo estoy reprochando, más bien comprendo y se ha dado todo este tiempo las facilidades que él la pueda ver”, afirmó la cantante.