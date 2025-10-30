HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Camila, hija de Christian Domínguez, sorprende al convertirse en la nueva modelo de Alejandra Baigorria tras polémica con su padre

Tras exponer tensiones con su padre, Christian Domínguez, y Karla Tarazona, Camila debuta como imagen del emprendimiento de Alejandra Baigorria, quien es aplaudida por ofrecerle apoyo en este momento personal.

Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, colabora con Alejandra Baigorria.
Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, colabora con Alejandra Baigorria. | Foto: composición LR/TikTok

En medio de la controversia familiar que involucra a su padre, Christian Domínguez, y a la actual pareja de este, Karla Tarazona, Camila Domínguez ha dado un giro inesperado al ser presentada como la nueva modelo de la línea de ropa de Alejandra Baigorria. El 29 de octubre, la empresaria conocida como la 'Gringa de Gamarra' anunció con entusiasmo, a través de sus redes sociales, que la hija mayor del cantante será la imagen de su colección de verano.

La noticia generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios no solo se mostraron sorprendidos por esta nueva faceta de Camila, sino también conmovidos por la oportunidad que se le brinda en medio de una etapa marcada por tensiones familiares.

Alejandra Baigorria anuncia a hija de Christian Domínguez como su nueva modelo

"Es momento de develar quién es la nueva imagen de la colección de verano 2026 de Alejandra Baigorria Ropa. Con ustedes: ¡Camila! Hermosa. Camila Domínguez para ustedes", anunció con entusiasmo la empresaria e integrante de 'Esto es guerra' a través de un video publicado en sus redes sociales.

En las imágenes se ve a la hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez luciendo una amplia sonrisa mientras desfila con un vestido floreado de tono oscuro. Su presencia transmite frescura y seguridad, marcando el inicio de una nueva etapa en su vida personal y profesional.

Felicitan a Alejandra Baigorria por apoyar a hija de Christian Domínguez

El anuncio de Camila Domínguez como nueva modelo de la línea de ropa de Alejandra Baigorria no pasó desapercibido. La joven ha estado en el centro de la atención mediática tras revelar públicamente que su padre, Christian Domínguez, cortó comunicación con ella durante varios meses y que ha estado ausente emocionalmente en distintos momentos clave de su vida. Además, Camila expuso la tensa relación que mantiene con Karla Tarazona, actual pareja del cantante y madre de Valentino, su medio hermano.

En este contexto, los seguidores de la popular 'Gringa de Gamarra' no tardaron en felicitar esta colaboración, destacando la acción de la empresaria. "Qué lindo, Ale, por apoyar a Camila Domínguez", "Te admiro, das una oportunidad a una chica tan bella", "Mujeres unidas jamás serán vencidas” y "Qué lindo que le des una oportunidad de trabajo", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en TikTok, donde muchos usuarios anticipan con entusiasmo esta nueva etapa en la vida de Camila.

