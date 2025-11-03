Durante la última emisión del 'Valor de la verdad', Leslie Moscoso dejó a los televidentes más que sorprendidos al revelar que vivió episodios de violencia y manipulación durante su relación con Pedro Loli. La actriz cómica reveló a Beto Ortiz que "con el tiempo todo se volvió tóxico" y que "vivía enferma de los nervios" durante los casis cinco años que fue pareja del cantante.

Tras las declaraciones, y ante la lluvia de críticas en redes sociales, Pedro Loli optó por limitar los comentarios en su cuenta personal de Instagram. Sin embargo, aún no ha emitido algún pronunciamiento oficial. El ex vocalista de la agrupación 'Amaya Hermanos' fue señalado de intentar controlar cada aspecto de la vida de la bailarina. "Me decía que una señorita no debía reírse así o ponerse cierta ropa", contó Leslie Moscoso en el temido sillón rojo.

Leslie Moscoco relató que vivía con miedo durante su relación con Pedro Loli

En presencia de su consejero espiritual, su hija y su madre, la también actriz cómica revivió duros momentos de su pasado con Pedro Loli. Durante su testimonio, recordó que en una ocasión el cantante le prohibió asistir a la fiesta de cumpleaños de una amiga. Al regresar de la celebración, Loli la estaba esperando en la puerta del edificio y al verla llegar le reclamó: "subimos al departamento y fue ahí cuando me aventó a la cama y me tapó con el edredón. Luego empezó a golpearme. Me pateó, me metió puñetes, patadas. Me agarró como una piñata". relató Moscoso entre lagrimas.

La ex figura de 'Recargados de risa' aseguró que nunca denunció los hechos de violencia por miedo, por eso prefirió callar. Además, subrayó que Pedro Loli la hacía sentir culpable y, según sus declaraciones, incluso llegó a creer que si el cantante se comportaba así era porque ella no hacía las cosas bien. Pero eso no fue todo, la ganadora de los 20 mil soles indicó que él la chantajeó con quitarse la vida si ponía fin a su relación.

¿Qué otras preguntas respondió Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad'?

El 2 de noviembre, Leslie Moscoso reveló los duró momentos que atravesó en la vida. Entre ellos, que su hijo fue víctima de tocamientos indebidos por parte de su entonces esposo. "Después de los sucedido con mi hija, lo boté de mi casa", expresó visiblemente afligida la ex integrante de 'Risas de América'.

Tras este doloroso hechos, Leslie Moscoso tomó valor y decidió irse a vivir sola con su hija. "Me alcanzó para comprarme solo un colchón y me tocó dormir en el piso", relató.