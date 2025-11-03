HOYSuscripcion LR Focus

Leslie Moscoso revela que le hacían pagar ‘derecho de piso’ en programa Risas de América: "A medio peinar me sacaban"

En 'El valor de la verdad', la actriz recordó con humor que, en sus inicios como bailarina, Tula Rodríguez y Mariella Zanetti solían tener prioridad al momento de arreglarse.

La cómica recordó aquel momento cuando era bailarina en el programa sabatino. Foto: Composición LR
La cómica recordó aquel momento cuando era bailarina en el programa sabatino. Foto: Composición LR

La reciente emisión de El valor De La Verdad tuvo como invitada a Leslie Moscoso. En un programa lleno de sorpresas y confesiones, la actriz cómica sorprendió al contar una curiosa anécdota de sus inicios como bailarina en Risas de América, recordado programa humorístico de América Televisión.

Durante la conversación con Beto Ortiz, Leslie reveló que, cuando recién se integró al elenco, algunas figuras como Tula Rodríguez y Mariella Zanetti le hacían “pagar derecho de piso”. La artista relató entre risas que abandonaba el camerino a medio peinar para dejar el espacio a quienes ya eran reconocidas en la pantalla.

PUEDES VER Leslie Moscoso sorprende al confesar que mantuvo un romance con Deyvis Orosco: “Se me declaró, me decía que le gustaba mucho”

Leslie Moscoso revela que pagaba “derecho de piso” en sus inicios

La también bailarina contó que, en ese entonces, al ser una de las “más nuevas” del elenco, debía adaptarse a ciertas reglas que, según ella, existían dentro del programa. Con humor de por medio, recordó que en algunas ocasiones salía de los camerinos sin haber terminado de arreglarse y tenía que hacerlo en los baños.

"Yo apenas me iniciaba como bailarina en 'Risas de América' y ellas (Mariela y Tula) eran figuras del programa. Había un orden para producirse. Quien llegaba temprano era quien podía maquillarse (…) A veces ellas llegaban algo tarde y querían arreglarse primero y así fue como me hicieron pagar derecho de piso. Muchas ocasiones estaba arreglándome, a medio peinar y me sacaban (…) Me iba al baño, llegaba y veía hasta cuatro chicas más arreglándose. Era clásico en ellas, eran las figuras. Tenían derecho a llegar tarde porque tenían las agendas recargadas y nosotras no”, relató entre carcajadas.

Recuerda el peculiar momento con humor

Pese a lo vivido, la actriz aseguró que no guarda rencores y recuerda esos episodios con “mucha gracia”, pues considera que los tiempos han cambiado. Ahora, con mayor trayectoria y reconocimiento, señaló que procura mantener un ambiente distinto con sus compañeras de trabajo.

“Antes te hacían pagar derecho de piso. Incluso entre bailarinas te ocultaban los zapatos, las mallas, las lentejuelas las guardaban para que no salgas, cosas así. Ahora que estoy en la posición de actriz cómica, cuando llegan las chicas nuevas tienen todo mi apoyo. Tiene que ser así”, añadió.

