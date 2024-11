Hace más de una década, Leslie Moscoso tuvo un romance con Pedro Loli que terminó por las infidelidades del músico, por lo que la bailarina recordó cómo fue haber estado con el cantante y los constantes engaños de los que se enteró en su momento.

Leslie Moscoso sobre los engaños de Pedro Loli



Durante su entrevista con el podcast ‘Café con la Chevez’, Leslie Moscoso reveló que su relación con Pedro Loli duró casi 5 años, pero que siempre tuvo la sospecha de que él la engañaba.



“Siempre tuve la sospecha de que él me era infiel, siempre las tuve. Me escribían las chicas, me escribían a las redes, a Facebook en ese tiempo. Me mandaban mensajes las chicas: ‘Pedro estuvo con una chica acá’, ‘Pedro estuvo con una chica allá’, pero yo no creía. No lo creía hasta que un día, ya de tantas sospechas, no dormía tranquila”, manifestó.

En esa misma línea, Leslie Moscoso aseguró que llegó a enfermarse por la situación, ya que con el tiempo notó que Pedro Loli le estaba engañando con varias mujeres, cuando el músico llegaba a casa y estaba cansado.



“Sí, me enfermé de los nervios por él. No dormía tranquila, porque todo el tiempo era así. Siempre había algo nuevo, no me era infiel con una chica, me era infiel con todas las que él podía (...) Pero no era porque no le funcionaba, era porque el hombre llegaba cansado por todas las travesuras que hacía”.

¿Cómo fue el ‘modus operandi’ de Pedro Loli?



Según la revelación de Leslie Moscoso, al parecer Pedro Loli utilizaba dos celulares para que ella no se enterara de sus engaños, pues así se lo habría confirmado una mujer que la contactó. La bailarina confesó que, tras sus infidelidades, decidió terminar su relación con el músico, pero él no se lo tomaba de la mejor forma.



“Un día recibí la llamada de una fan que me decía: ‘Leslie, tú eres ciega, él tiene dos teléfonos. El teléfono que usa en Lima, cuando está contigo, pero cuando él viaja a provincia tiene otro número’. Me da el número y me dice: ‘llámalo’ (...) Lo terminé muchas veces, porque le encontraba una y otra vez (...) ¿Y sabes qué es lo que hacía cada vez que terminaba con él? Se ponía así, se iba a la esquina del dormitorio y se sentaba como un niño, se ponía a llorar”, finalizó tajantemente.