'El valor de la verdad' de Leslie Moscoso: horario y canal de TV dónde ver EVDLV en Perú y otros países
Leslie Moscoso contará su historia más dolorosa en ‘El valor de la verdad’, HOY 2 de noviembre. La actriz revelará los abusos, amenazas y el calvario que vivió. Conoce aquí el horario y canales para ver su testimonio en vivo.
La actriz y comediante Leslie Moscoso rompe el silencio sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida en una emotiva entrevista en ‘El valor de la verdad’, que se transmite hoy domingo 2 de noviembre a las 10:00 p. m. por Panamericana Televisión, después del dominical ‘Panorama’.
En este esperado programa, la reconocida figura de la comedia peruana compartirá el testimonio del calvario que vivió, marcado por agresiones físicas, amenazas y un doloroso descubrimiento familiar que conmovió a miles. “Él me puso una cinta en la boca para que no gritara, sentí que el alma se me salía del cuerpo", confesó Leslie Moscoso entre lágrimas durante el adelanto del programa.
¿A qué hora ver en vivo 'El valor de la verdad' con Leslie Moscoso?
La participación de Leslie Moscoso en ‘El valor de la verdad’ será transmitida hoy domingo 2 de noviembre a las 10:00 p. m. (hora peruana) por Panamericana Televisión. El episodio se emitirá en horario estelar, justo después del programa periodístico ‘Panorama’, y promete ser uno de los más conmovedores del formato conducido por Beto Ortiz.
- 'El valor de la verdad' en vivo con Leslie Moscoso en Perú, Colombia y Ecuador: domingo 2 de noviembre a las 10.00 p. m.
- 'El valor de la verdad' en vivo con Leslie Moscoso en México, Nicaragua, Guatemala y El Salvador: domingo 2 de noviembre a las 9.00 p. m.
- 'El valor de la verdad' en vivo con Leslie Moscoso en Bolivia y Venezuela: domingo 2 de noviembre a las 11.00 p. m.
- 'El valor de la verdad' en vivo con Leslie Moscoso en Chile, Brasil y Argentina: domingo 2 de noviembre a las 12.00 a. m.
¿En qué canales ver 'El valor de la verdad' en Perú y otros países?
La participación de Leslie Moscoso en ‘El valor de la verdad’ podrá verse en los siguientes canales y plataformas:
- Perú (señal abierta): Panamericana Televisión – Canal 5
- Movistar TV: Canal 705 (HD) / 5 (SD)
- Claro TV: Canal 5
- DirecTV: Canal 195
- Best Cable: Canal 5