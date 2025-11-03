Mayle Moscoso es la hija de 20 años de Leslie Moscoso, quien la acompaño en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana.

Mayle Moscoso es la hija de 20 años de Leslie Moscoso, quien la acompaño en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana.

Tras revelar que su padre la abandonó, la difícil infancia que vivió con su madre y que fue víctima de abuso, Leslie Moscoso rompió en llanto al no poder continuar en ‘El valor de la verdad’. Cuando Beto Ortiz le preguntó, tras finalizar la quinta interrogante, si quería continuar, ella aseguró que sí, pero enseguida bajo la mirada y comenzó a llorar desconsoladamente.

Al ver su estado, el conductor detuvo su programa y le pidió a Mayle Moscoso, hija de la actriz cómica y quien la acompañaba en el programa, que se acercara para consolarla. De inmediato, la joven de 20 años cruzó el set y abrazó a su madre. “Ya soltaste (las confesiones). Tú eres muy fuerte. Yo sé que no es fácil y las personas pagan el daño que han hecho. Yo te prometo que todo va a salir bien”, le dijo Mayle, también entre lágrimas.

Hija de Leslie Moscoso consoló a su madre tras sus fuertes revelaciones

Luego del fuerte momento en ‘El valor de la verdad’, Leslie Moscoso le confesó a su hija que no quería contar esos pasajes tan dolorosos de su vida en televisión nacional. “Es algo que nunca quise contar aquí”, sostuvo la bailarina mientras bebía un vaso de agua totalmente afectada. Su heredera volvió a abrazarla y le respondió con ternura: “Yo lo sé, pero tenemos que ser fuertes mamá”.

Cuando Leslie comenzó a recuperarse, Mayle Moscoso se retiró del set para dar paso a la madre de la actriz, quien ingresó para darse un conmovedor abrazo con su hija. Entre lágrimas, la bailarina le pidió perdón por no haberle contado antes lo que vivió en su niñez. Ambas lloraron protagonizando una de las escenas más emotivas del programa.

Tras una breve pausa, Beto Ortiz regresó al set para continuar con la siguiente pregunta para Leslie Moscoso.

Leslie Moscoso confiesa que su padre la abandonó a ella y a sus dos hermanos

Leslie Moscoso contó su padre lo abandonó cuando ella era pequeña, lo que hizo que creciera sin una figura paterna y que su madre tuviera que asumir ambos roles para sacar adelante a sus tres hijos.

"Yo tenía 6 años, mi hermana tenía 3 y mi hermanito recién había nacido. No tengo recuerdos de mi padre, yo era muy pequeña y preguntaba por mi papá, me hacía falta. Cuando tenía 9 años, yo necesitaba el abrazo de mi padre, cuando había actuaciones por el Día del Padre. Te preguntas '¿por qué tengo que vivir con ese vacío?'”, confesó la bailarina, mientras su madre admitió que el hombre las abandonó porque se iba a casar con otra mujer.