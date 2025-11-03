HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      ¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      ¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?      
Espectáculos

Beto Ortiz detiene su programa al ver llorar a Leslie Moscoso y su hija entra al set para consolarla: “Es algo que nunca quise contar aquí”

La modelo Leslie Moscoso reveló en ‘El valor de la verdad’ dolorosos momentos que vivió en su niñez y rompió en llanto cuando Beto Ortiz le preguntó si deseaba continuar en el programa.  

Mayle Moscoso es la hija de 20 años de Leslie Moscoso, quien la acompaño en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana.
Mayle Moscoso es la hija de 20 años de Leslie Moscoso, quien la acompaño en 'El valor de la verdad'. Foto: Composición LR/Panamericana.

Tras revelar que su padre la abandonó, la difícil infancia que vivió con su madre y que fue víctima de abuso, Leslie Moscoso rompió en llanto al no poder continuar en ‘El valor de la verdad’. Cuando Beto Ortiz le preguntó, tras finalizar la quinta interrogante, si quería continuar, ella aseguró que sí, pero enseguida bajo la mirada y comenzó a llorar desconsoladamente.

Al ver su estado, el conductor detuvo su programa y le pidió a Mayle Moscoso, hija de la actriz cómica y quien la acompañaba en el programa, que se acercara para consolarla. De inmediato, la joven de 20 años cruzó el set y abrazó a su madre. “Ya soltaste (las confesiones). Tú eres muy fuerte. Yo sé que no es fácil y las personas pagan el daño que han hecho. Yo te prometo que todo va a salir bien”, le dijo Mayle, también entre lágrimas.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: Leslie Moscoso sorprende al confesar que mantuvo un romance con Deyvis Orosco: “Se me declaró, me decía que le gustaba mucho”

lr.pe

Hija de Leslie Moscoso consoló a su madre tras sus fuertes revelaciones

Luego del fuerte momento en ‘El valor de la verdad’, Leslie Moscoso le confesó a su hija que no quería contar esos pasajes tan dolorosos de su vida en televisión nacional. “Es algo que nunca quise contar aquí”, sostuvo la bailarina mientras bebía un vaso de agua totalmente afectada. Su heredera volvió a abrazarla y le respondió con ternura: “Yo lo sé, pero tenemos que ser fuertes mamá”.

Cuando Leslie comenzó a recuperarse, Mayle Moscoso se retiró del set para dar paso a la madre de la actriz, quien ingresó para darse un conmovedor abrazo con su hija. Entre lágrimas, la bailarina le pidió perdón por no haberle contado antes lo que vivió en su niñez. Ambas lloraron protagonizando una de las escenas más emotivas del programa.

Tras una breve pausa, Beto Ortiz regresó al set para continuar con la siguiente pregunta para Leslie Moscoso.

PUEDES VER: Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

lr.pe

Leslie Moscoso confiesa que su padre la abandonó a ella y a sus dos hermanos

Leslie Moscoso contó su padre lo abandonó cuando ella era pequeña, lo que hizo que creciera sin una figura paterna y que su madre tuviera que asumir ambos roles para sacar adelante a sus tres hijos.

"Yo tenía 6 años, mi hermana tenía 3 y mi hermanito recién había nacido. No tengo recuerdos de mi padre, yo era muy pequeña y preguntaba por mi papá, me hacía falta. Cuando tenía 9 años, yo necesitaba el abrazo de mi padre, cuando había actuaciones por el Día del Padre. Te preguntas '¿por qué tengo que vivir con ese vacío?'”, confesó la bailarina, mientras su madre admitió que el hombre las abandonó porque se iba a casar con otra mujer.

Notas relacionadas
Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

LEER MÁS
Leslie Moscoso sorprende al confesar que mantuvo un romance con Deyvis Orosco: “Se me declaró, me decía que le gustaba mucho”

Leslie Moscoso sorprende al confesar que mantuvo un romance con Deyvis Orosco: “Se me declaró, me decía que le gustaba mucho”

LEER MÁS
Luisito Sánchez confiesa estar preocupado por su hijo tras las revelaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad'

Luisito Sánchez confiesa estar preocupado por su hijo tras las revelaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

Leslie Moscoso ganó S/20.000 en 'El valor de la verdad': conoce aquí las 18 preguntas que respondió la actriz cómica

LEER MÁS
Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

Korina Rivadeneira sorprende al viajar a Venezuela sin Mario Hart y se sincera: “No sé cómo explicar lo que siento”

LEER MÁS
Leslie Moscoso sorprende al confesar que mantuvo un romance con Deyvis Orosco: “Se me declaró, me decía que le gustaba mucho”

Leslie Moscoso sorprende al confesar que mantuvo un romance con Deyvis Orosco: “Se me declaró, me decía que le gustaba mucho”

LEER MÁS
Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

LEER MÁS
Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

Sheyla Rojas sorprende al revelar que su hijo Antoñito tendría enamorada, pero Magaly Medina comete infidencia: “Te engañó”

LEER MÁS
Diego Chávarri opina sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug y afirma: “Él tiene que comunicar”

Diego Chávarri opina sobre la ruptura entre Jesús Barco y Melissa Klug y afirma: “Él tiene que comunicar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Espectáculos

La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025