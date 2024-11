Tras las declaraciones de Leslie Moscoso, quien acusó al cantante de haberle sido infiel en reiteradas ocasiones, Pedro Loli rompió el silencio y lanzó fuertes acusaciones en su defensa. En sus declaraciones para 'América hoy', el cantante afirmó que durante su relación la exbailarina recibía regalos de desconocidos, incluidos artículos íntimos, lo que generó sospechas de infidelidad y tensiones en su romance de hace años atrás.

Además, el cantante expresó su incomodidad por los comentarios de Moscoso y dejó entrever que podría tomar medidas legales si estas continúan. Estas declaraciones se dieron después de que la exbailarina expresara sus sospechas sobre posibles infidelidades del cantante durante su conflictiva relación.

Pedro Loli sobre "infidelidad" de Leslie Mosco

Pedro Loli rompió su silencio luego de que Leslie Moscoso asegurara que él le había sido infiel en múltiples ocasiones durante su relación. Según Moscoso, estas situaciones afectaron gravemente su salud emocional, llevándola a un estado de nervios constante y provocándole problemas de sueño. La exbailarina incluso afirmó que los conflictos en la relación ocasionaron la pérdida de un hijo en común.

Por su parte, Loli negó rotundamente las acusaciones de infidelidad y explicó que algunas de las situaciones señaladas por Moscoso ocurrieron después de que ya no eran pareja. “Cuando yo salgo de una disco con un grupo de amigos, en el cual había señoritas también, ese día yo ya no estaba con ella”, comentó el cantante en el programa ‘América Hoy’.

Además, el cantante sorprendió al acusar a la exbailarina de haber recibido regalos de hombres desconocidos, como prendas íntimas, durante su relación. “Encontré muchos mensajes en su celular en aquellas épocas. Incluso, cuando yo le reclamaba, ella no sabía qué responderme”, afirmó el cantante, dejando entrever que ella también habría cometido actos cuestionables.

¿Pedro Loli demandará a Leslie Moscoso?

Pedro Loli expresó su molestia por las reiteradas ocasiones en las que Moscoso lo ha mencionado públicamente. El cantante dejó en claro que, aunque hasta ahora ha mantenido silencio por respeto, podría recurrir a instancias legales si ella continúa refiriéndose a su persona. “A mí me molesta, y si ella sigue hablando de mi persona o tocando mi nombre, le dejaré un encargo con mi abogado”, advirtió Loli y dejó abierta la posibilidad de una demanda.

Recientemente, Leslie Moscoso reveló detalles de su relación con Pedro Loli, en una entrevista con un medio local, sobre las supuestas pruebas de infidelidad de su expareja. "Siempre tuve la sospecha de que él me era infiel, siempre las tuve. Me escribían las chicas, me escribían a las redes, a Facebook en ese tiempo. Me mandaban mensajes: ‘Pedro estuvo con una chica acá’, ‘Pedro estuvo con una chica allá’, pero yo no creía. No lo creía hasta que un día, ya de tantas sospechas, no dormía tranquila", manifestó la exbailarina.

Moscoso también señaló que Pedro Loli utilizaba dos celulares para ocultar sus engaños, algo que fue confirmado por una fan que la contactó. “Un día recibí la llamada de una fan que me decía: ‘Leslie, tú eres ciega, él tiene dos teléfonos. El teléfono que usa en Lima, cuando está contigo, pero cuando él viaja a provincia tiene otro número’. Me da el número y me dice: ‘llámalo’”, contó Leslie.