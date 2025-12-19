HOYSuscripcion LR Focus

Gian Piero Díaz se pronuncia tras revisión de su maleta en el aeropuerto Jorge Chávez por llevar varios panetones: "No era publicidad"

Gian Piero Díaz se pronunció tras el incomodo momento que vivió en el Aeropuerto Jorge Chávez, por los panetones que pretendía llevar a Estados Unidos para su familia.

Gian Piero Díaz se pronuncia por el percance en el aeropuerto Foto: Composición LR
Gian Piero Díaz se pronuncia por el percance en el aeropuerto Foto: Composición LR

Gian Piero Díaz se pronunció tras el tenso momento que vivió en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el pasado martes 16 de diciembre. Como se recuerda, el exconductor de 'Combate' protagonizó un incómodo altercado en aeródromo, luego de que, al parecer, le retiraran las cosas que traía en sus maletas.

En el video, que se difundió rápidamente en redes sociales, se le escucha a Díaz discutir con el personal de control de seguridad por la revisión a su maleta de viaje, en el que transportaba varias cantidades de panetones. Tras ello, el actor de 'Travesuras del corazón' contó que siempre le lleva un presente a sus familiares por fiestas de fin de año por lo que, sus maletas, están repletas de regalos.

PUEDES VER: Renzo Schuller se sincera y asegura que fue una imposición el regreso de Gian Piero Díaz a ‘Esto es guerra’: 'Me sentí incómodo'

lr.pe

Gian Piero Díaz se pronuncia tras percance en el aeropuerto

A través de un video de TikTok, Gian Piero Díaz, contó que, en cada Navidad, viaja a Estados Unidos a visitar a su familia y trata de llevarles un regalo, entre ellos, un panetón. Al percatarse que estaba con la hora justa, trató de pasar rápidamente todos los controles, sin embargo, temía llegar tarde al embarque y no perder el vuelo.

"Trato de llevarle las cositas ricas que tanto les gustan. (…) Se que allá (en Estados Unidos) venden panetón, pero no es tan rico como este (en el que hacen en el Perú). Entonces, yo termino el día viernes, a las 7:00 p.m. en San Borja, y tenía que irme corriendo al aeropuerto porque ya sabía que estaba ajustado con los tiempos (…) Llego a la revisión y, en ese momento, lo único que pensaba era 'voy a perder el vuelo' y empecé a desesperarme, pero los trabajadores, sumamente comprensivos, entendía mi estrés", explicó.

PUEDES VER: Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: 'En algunos momentos no la puedo combatir'

lr.pe

Usuarios reaccionan en redes sociales

Tras la explicación de Gian Piero Díaz, los usuarios fueron compartidos: un grupo se mostró a favor y otro en contra. Entre los comentarios dijeron: "Esto es publicidad polémica", "Mi padre me dijo: 'Tienes que llegar media hora antes a tu destino'", "Es su trabajo", "Pero que buen show armaste", "A todos nos toca llegar alguna vez tarde" y "Para qué llevar leña al monte".

Sin embargo, la mayoría de los comentarios estuvieron enfocados en que el accionar de Gian Piero Díaz se trató de una publicidad encubierta a favor de Winters.

