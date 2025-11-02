HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Sheyla Rojas recibe lujoso auto tesla como regalo de Sir Winston y confiesa que solo lo usa para ir a jugar pádel

Exchica reality Sheyla Rojas se juntó con Magaly Medina y contó detalles inéditos de su relación con Sir Winston, su millonario novio con quien vive en México.  

Sir Winston es muy reservado y no suele tomarse fotografías con su pareja Sheyla Rojas. Foto: Composición LR/Instagram.
Sir Winston es muy reservado y no suele tomarse fotografías con su pareja Sheyla Rojas. Foto: Composición LR/Instagram.

Sheyla Rojas retornó al Perú junto a su novio, el empresario mexicano Luis Miguel Galarza, más conocido como Sir Winston. La exchica reality se presentó en el programa de Magaly Medina para revelar detalles inéditos de su relación, que ya lleva casi cuatro años juntos.  

Durante la entrevista, la influencer señaló que su pareja le regaló un moderno auto de la marca Tesla. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su confesión: solo usa el lujoso vehículo para trasladarse cuando va a jugar pádel, un deporte similar al tenis.

lr.pe

Sheyla Rojas revela que camioneta Tesla que recibió de su novio solo lo usa para jugar pádel

“Tengo uno que lo ando estrenando, recién me lo acaba de regalar. Es un Tesla superlindo. Yo me rehusaba (a usarlo) porque me encanta la Mercedes Benz, que también uso y es todoterreno. Pero esta camioneta nueva es supertecnológica. No tiene ni palanca, nada. Es moderna y bonita también”, confesó Sheyla Rojas ante la pregunta de Magaly Medina, revelando que solo usa ese Tesla para ir a jugar pádel, lo que generó la sorpresa de la presentadora de ATV.

Además, recalcó que también maneja una imponente camioneta Mercedes Benz, propiedad de Sir Winston, aunque aclaró que la utiliza únicamente para grabar contenido para sus redes sociales.

“Lo manejo solo para mis videos porque es muy grande. Cuando quiero estacionarlo en un centro comercial me da miedo. O sea, le tengo un respeto. Dentro del condominio lo uso para tomarme fotos y grabar mis videitos”, afirmó la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, de 38 años, quien radica en México, Guadalajara, y actualmente se desempeña como influencer.

PUEDES VER: Sheyla Rojas causa alarma al revelar que fue operada de emergencia y se quiebra al contar qué le paso: 'Era una cosa inexplicable'

lr.pe

Novio de Sheyla Rojas ningunea los sueldos que da la televisión peruana

En la misma entrevista con Magaly Medina, la modelo Sheyla Rojas reveló que su pareja, Sir Winston, no ve con buenos ojos que ella regrese a trabajar a la televisión peruana debido a los bajos sueldos en comparación con su estilo de vida en México. “Luis me dice: ‘Gorda, eso es lo que gastas en tus champús”, contó.

Además, explicó que prefiere estar alejada de la televisión en Perú, y que su decisión no es solo por lo económico, sino también personales. “Yo tengo mi vida hecha allá y cero que lo extraño”, compartió.

