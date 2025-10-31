HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Magaly Medina lanza duras críticas al reencuentro de Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi: 'No tienen códigos''

La conductora atribuyó la separación a Pablo Heredia, quien mantuvo relaciones con las tres actrices, cuestionando su lealtad y los valores en la amistad.

Magaly Medina se pronunció sobre el reencuentro de Alessandra Fuller, Flavia Laos y Mayra Goñi.
Magaly Medina se pronunció sobre el reencuentro de Alessandra Fuller, Flavia Laos y Mayra Goñi. | Foto: composición LR/Magaly tv: la firme/Instagram

La conductora de televisión habló en su programa de espectáculos sobre el reencuentro de las actrices Flavia Laos, Alessandra Fuller y Mayra Goñi, quienes aparecieron sonrientes a pesar de haber estado distanciadas en los últimos años por diversas polémicas en las que estuvieron involucradas.

La periodista no desaprovechó la oportunidad para recordar que el actor argentino Pablo Heredia fue la principal razón por la que las tres actrices permanecieron distanciadas durante mucho tiempo.

lr.pe

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el reencuentro de Alessandra Fuller, Flavia Laos y Mayra Goñi?

De acuerdo con sus declaraciones, la conductora del programa 'Magaly TV: la firme' cree que este reencuentro responde a una estrategia de marketing, por lo que duda de la veracidad de la amistad que en su momento existió. En ese sentido, cuestionó los valores de las tres actrices que compartieron set en la recordada telenovela 'Ven Baila Quinceañera'.

''Según ellas se aman, ninguna tiene autoridad moral. No me digan que no es gracioso, que ahora digan que se han vuelto a amistar, pero qué graciosas. Cuéntense otra, pinochas, porque ya las separó un hombre, estuvieron con el hombre, las tres 'amiguis'', dijo en un tono sarcástico.

Pablo Heredia, el principal responsable de la ruptura de la amistad entre Alessandra Fuller, Flavia Laos y Mayra Goñi

Asimismo, en reiteradas ocasiones mencionó a Pablo Heredia como el principal responsable de que las tres pusieran fin a su amistad, ya que el actor argentino confesó que había salido con las actrices al mismo tiempo en un episodio de 'El valor de la verdad'. Según la conductora de televisión, esta situación refleja una falta de códigos y lealtad.

''Eso no es tener lealtad por la amistad, no tener códigos. Bastó con que una lo dejara, creo que por ahí salió que mientras estaba con una trampeaba con la otra. No pues, ¿qué les pasa?, encima todas calladitas la boca', criticó.

Pablo Heredia y su vínculo con Alessandra Fuller, Flavia Laos y Mayra Goni

Luego de que se publicara una foto en la que se ve a las actrices promocionando una película protagonizada por las tres, Magaly también hizo énfasis en cómo surgió el distanciamiento y en cómo el actor argentino las dejó mal paradas frente a la televisión nacional cuando participó en el famoso 'sillón rojo' del programa de Beto Ortiz.

''Las echó y las dejó bien mal paradas. Ahora no me vengan con su discursito fácil de que:' Ahora ningún hombre nos va a separar'. Ya las quiero ver si se aparece un guapo por ahí, a la que las tres le echen el ojo. Eso será mientras dure la promoción de la película, después no'', sentenció, dejando en claro que no cree que se hayan amistado con total sinceridad.

