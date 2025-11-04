¿Cuántos hijos tiene Claudio Pizarro y quiénes son las madres de sus herederos?

Claudio Pizarro ha vuelto a ser padre, y con ello, su vida familiar ha captado nuevamente la atención pública. El exdelantero de la selección peruana y del Bayern Múnich, que suele mantener un perfil reservado fuera de las canchas, atraviesa una etapa renovada junto a su nueva pareja y su hija recién nacida.

Aunque muchos lo recuerdan por sus goles y títulos en Europa, pocos conocen con precisión cuántos hijos tiene Pizarro y cómo se compone su familia. A lo largo de los años, El exjugador ha formado dos núcleos familiares, cada uno con una historia distinta. Aquí te contamos quiénes son sus herederos y las mujeres que marcaron su vida personal.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Claudio Pizarro y sus tres hijos con Karla Salcedo

Durante más de dos décadas, Claudio Pizarro compartió su vida con Karla Salcedo, con quien tuvo tres hijos: Claudio Jr., Antonella y Gianluca. El menor, Gianluca, nació en 2005 y ha mostrado interés por el fútbol, siguiendo los pasos de su padre, aunque sin una exposición mediática marcada. Antonella y Claudio Jr., por su parte, mantienen una vida discreta.

La relación con Karla, cuya familia está vinculada al ámbito naval y militar, nació en el Liceo Naval. Ambos comenzaron a ser enamorados en el último año de su etapa escolar y el 22 de abril de 1999 contrajeron matrimonio en Perú, con solo 20 años de edad. "Decidí casarme porque surgió la posibilidad de irme al exterior en junio o julio de 1999", confesó el 'Bombardero' a Radio Corazón en 2016. Sin embargo, tras más de dos décadas, la pareja se habría separado en 2022.

Claudio Pizarro junto a su exesposa, Karla Salcedo, y sus tres hijos en común. Foto: Faceboo

Claudio Pizarro y última hija con Helen Ballón, una mujer 10 años menor

En 2025, Claudio Pizarro se convirtió en padre por cuarta vez a los 47 años. Su actual pareja, Helen Ballón, es una peruana diez años menor que él, dedicada al arte y al yoga. Reside en Múnich junto al exfutbolista y su hija Amara, nacida a inicios de ese año. La noticia se conoció luego de que Helen compartiera una ecografía en redes sociales en septiembre de 2024, lo que generó especulaciones que más tarde se confirmaron.

Helen mantiene una vida alejada de los medios, aunque ha sido vista en eventos junto al exseleccionado nacional. Según Magaly Medina, la pareja asistió tomada de la mano a una boda en Italia en abril de 2024, donde Helen fue dama de honor. Desde entonces, sus interacciones en redes y gestos públicos han dejado claro la solidez de su vínculo. La llegada de Amara representa un nuevo capítulo para el 'Bombardero', quien, según allegados, está plenamente dedicado a su nueva familia.