Espectáculos

Ale Seijas y “El Santeño” rompen su silencio y hacen fuertes acusaciones contra Son del Duke que llevaron a su salida de la agrupación: “Nos dejaron a nuestra suerte”

La exintegrante de Son del Duke rompió su silencio y reveló duras experiencias vividas durante su etapa en la agrupación. Denunció malos tratos, falta de alimentación, viajes en condiciones precarias y descoordinación del equipo.

Ale Seijas reveló las difíciles condiciones que vivió durante su etapa en Son del Duke
Ale Seijas reveló las difíciles condiciones que vivió durante su etapa en Son del Duke

Tras varios días de rumores sobre su salida de Son del Duke, Ale Seijas decidió romper su silencio y contar su verdad. La cantante, quien formó parte de la agrupación por varios meses, reveló en una reciente transmisión en redes que las condiciones laborales dentro del grupo eran precarias. Entre lágrimas, denunció que ella y sus compañeros viajaban sin comer, dormían en malas condiciones y, en una ocasión, incluso fueron transportados en un camión bajo la lluvia luego de que el bus del grupo fallara durante una gira.

“A veces ni nos daban de comer”. Con esa frase, Ale Seijas reveló las difíciles condiciones que vivió durante su paso por Son del Duke. En declaraciones recientes, la cantante contó que en varias giras el grupo recibía comida fría, viajaba sin descanso y hasta fue transportado en un camión bajo la lluvia tras una falla del bus. “Tuvimos que esperar más de dos horas bajo la lluvia. Las mujeres con Santeño y los músicos tratando de parar los carros para que el bus pudiera avanzar. Al final nos mandaron en un camión como si fuéramos animales”, contó Seijas.

lr.pe

Ale Seijas afirmó que quiso seguir en Son del Duke, pero se retiró tras sentirse desplazada y maltratada

Luego de su sorpresiva salida de Son del Duke, Ale Seijas decidió contar su versión de los hechos y explicar las razones detrás de su decisión. La cantante confesó que, aunque tenía el deseo de continuar en la agrupación, las malas condiciones de trabajo y el trato recibido la llevaron a dar un paso al costado para priorizar su bienestar personal y profesional. “Quería seguir trabajando, pero el trato, la mala coordinación y que te minimicen… eso me llevó a irme.”

También denunció falta de descanso y alimentación adecuada durante un viaje a Pucallpa: “Estuvimos tres días sin bañarnos, no desayunamos ni almorzamos, y la cena estaba fría.” Finalmente, relató un incidente en el escenario donde se sintió desplazada: “Le dijeron a otra chica que haría el papel de ‘chica rap’ sin avisarme. Me dieron ganas de llorar.” Su contrato con la agrupación habría terminado el 31 de octubre, sin comunicación clara por parte de la dirección.

Exintegrantes de Son del Duke se unen a Amor Rebelde para continuar su carrera con un nuevo proyecto

Tras las recientes salidas de Son del Duke, Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador ‘El Santeño’ sorprendieron al anunciar su integración a Amor Rebelde, un nuevo grupo de cumbia que promete conquistar al público. Según ‘El Santeño’, la creación de este proyecto no fue planificada con anticipación: la idea surgió de un promotor, Irvin Morales, quien ofreció coordinar a todos para continuar trabajando en conjunto tras las tensiones vividas en la gira europea. El animador aseguró que tanto él como las demás integrantes buscaban seguir desarrollando su carrera, más allá de los conflictos internos que marcaron su salida de la agrupación anterior.

