Espectáculos

Daniela Darcourt revela que sigue amando a Waldir Felipa y lo defiende de ataques: "Jamás me ha faltado el respeto"

La cantante Daniela Darcourt rompió su silencio tras semanas de su separación de Waldir Felipa, a quien calificó como una persona "maravillosa", y no dudó en expresar todo el afecto que aún siente.

Waldir Felipa anunció su separación de Daniela Darcourt a mediados de octubre.
Waldir Felipa anunció su separación de Daniela Darcourt a mediados de octubre. | Foto: composición LR/Instagram/América TV

Daniela Darcourt sorprendió al revelar que aún guarda amor por su expareja Waldir Felipa y que no tiene intención de responder con ataques o provocaciones. La cantante de salsa rompió el silencio sobre su reciente separación y, lejos de alimentar la polémica, eligió expresar los sentimientos positivos que aún conserva hacia el bailarín, a quien defendió públicamente.

La confesión se dio durante su participación en 'Esta noche', programa conducido por Ernesto Pimentel bajo su personaje de La Chola Chabuca, donde Darcourt llegó acompañada de Josimar para repasar momentos clave de su carrera. En medio de la conversación, la intérprete de 'Señor mentira' calificó a Felipa como una buena persona, afirmación que Pimentel respaldó.

Daniela Darcourt afirma que Waldir Felipa nunca le faltó el respeto

La separación entre Daniela Darcourt y Waldir Felipa se hizo pública a mediados de octubre, luego de que el bailarín fuera captado junto a otra mujer, mientras la cantante se encontraba de gira internacional con Eva Ayllón. Las imágenes generaron especulación inmediata, pero fue Felipa quien tomó la iniciativa de aclarar la situación, asegurando que su relación con la salsera había terminado semanas atrás.

En medio del revuelo mediático, Daniela abrió su corazón en el 'Esta noche'. Con voz firme, expresó: "Nadie es mejor que nadie. Waldir es una persona increíblemente maravillosa, un ser humano talentosísimo, un hombre excepcional, un caballero". Además, dejó claro que entre ellos no hubo conflictos. "A mí jamás me ha faltado el respeto. Ninguno de los dos le ha faltado al otro, y eso quiero que lo tengan en claro. Si lo que quieren es ver que nosotros nos sacamos los ojos o que él dice cosas negativas sobre mí o viceversa, eso no va a pasar ni hoy ni mañana. Lo que decidamos de aquí en adelante va a quedar entre nosotros", agregó.

Daniela Darcourt revela que aún ama a Waldir Felipa

La Chola Chabuca respaldó las palabras de Daniela Darcourt y no dudó en elogiar a Waldir Felipa. "Él es un gran profesional, un chico lindo, educado, respetuoso", comentó con afecto. Además, agradeció a la cantante por elegir su programa para hablar por primera vez sobre su separación. Ante ese gesto, Darcourt fue clara, dejando en evidencia su intención de cerrar el capítulo sin escándalos.

Con serenidad, la salsera cerró el tema con una confesión: aún guarda sentimientos por Waldir. Aunque no especificó el tipo de amor que siente, fue honesta al admitir que lo sigue amando y que ese afecto es mutuo. "Cierro este tema. Waldir es maravilloso. Yo lo amo, lo adoro, lo quiero; él igual a mí. Nos respetamos, nos admiramos, y eso es lo más importante. Eres la primera persona del medio que me dice lo que me acabas de decir, y créeme que lo valoro. Sé que él va a ver esto y lo va a abrazar de la misma manera que yo", expresó con emoción sobre el bailarín, con quien continúa trabajando.

