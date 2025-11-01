La vida personal del futbolista Edison Flores volvió a estar en el centro de la atención mediática tras la difusión de un ampay en el que se le ve acompañado de la modelo Antonella Martorell y otras personas. Las imágenes, difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme', generaron una ola de comentarios en redes sociales, especialmente por el silencio que sostuvo su exesposa, Ana Siucho, quien había cerrado sus redes sociales días antes, tras las revelaciones que hizo la madre del futbolista.

Sin embargo, la médica reapareció en Instagram, donde solo compartió imágenes celebrando Halloween junto a sus hijas —fruto de su relación con 'Orejitas' —, sino que también publicó un mensaje contundente sobre el rol de los padres en la crianza.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

"Solo tienes una oportunidad": el potente mensaje de Ana Siucho tras ampay de Edison Flores

"Solo tienes una oportunidad de criar a tu hijo. SOLO UNA", fue la frase con la que Ana Siucho inició una reflexión compartida en sus historias de Instagram, a través de una imagen con fondo blanco y letras negras. El mensaje, breve pero cargado de significado, continuó con un llamado a la responsabilidad emocional y el compromiso en la crianza: "Por eso, esfuérzate y haz lo mejor que puedas. Recuerda que la infancia jamás regresa".

Aunque Siucho no ha ofrecido declaraciones públicas ni se ha pronunciado directamente sobre las imágenes difundidas de Edison Flores, su publicación fue interpretada como una respuesta firme y serena. Mientras tanto, la médica se ha mostrado compartiendo momentos familiares en redes sociales, y el futbolista continúa enfocado en su carrera con el club Universitario de Deportes, sin emitir comentarios sobre el ampay con Antonella Martorell tras afirmar que no está enamorado.

Ana Siucho publica potente mensaje en su regreso a redes. Foto: captura Instagram

Ana Siucho cerró sus redes sociales tras declaraciones de la madre de Edison Flores

El pasado 30 de septiembre, Ana Siucho sorprendió a sus seguidores al desaparecer de redes sociales, luego de que la madre de Edison Flores revelara en una entrevista que no veía a sus nietas desde hacía tiempo. La confesión generó una ola de comentarios en redes, donde muchos especularon sobre el estado de la relación entre Siucho y la familia del futbolista.

La médica, que solía compartir contenido familiar y profesional en Instagram, optó por cerrar temporalmente su cuenta, lo que fue interpretado como una reacción directa a la controversia.