HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Ana Siucho reaparece con potente mensaje tras ampay de Edison Flores con Antonella Martorell: "Solo tienes una oportunidad"

La médica Ana Siucho se lució feliz junto a sus hijas, pero también publicó una reflexión que no pasó desapercibida en medio de los rumores que vinculan a Edison Flores con Antonella Martorell.

An Siucho y Edison Flores se separaron en 2025.
An Siucho y Edison Flores se separaron en 2025. | Foto: composición LR/Instagram

La vida personal del futbolista Edison Flores volvió a estar en el centro de la atención mediática tras la difusión de un ampay en el que se le ve acompañado de la modelo Antonella Martorell y otras personas. Las imágenes, difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme', generaron una ola de comentarios en redes sociales, especialmente por el silencio que sostuvo su exesposa, Ana Siucho, quien había cerrado sus redes sociales días antes, tras las revelaciones que hizo la madre del futbolista.

Sin embargo, la médica reapareció en Instagram, donde solo compartió imágenes celebrando Halloween junto a sus hijas —fruto de su relación con 'Orejitas' —, sino que también publicó un mensaje contundente sobre el rol de los padres en la crianza.

TE RECOMENDAMOS

LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER: ¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

lr.pe

"Solo tienes una oportunidad": el potente mensaje de Ana Siucho tras ampay de Edison Flores

"Solo tienes una oportunidad de criar a tu hijo. SOLO UNA", fue la frase con la que Ana Siucho inició una reflexión compartida en sus historias de Instagram, a través de una imagen con fondo blanco y letras negras. El mensaje, breve pero cargado de significado, continuó con un llamado a la responsabilidad emocional y el compromiso en la crianza: "Por eso, esfuérzate y haz lo mejor que puedas. Recuerda que la infancia jamás regresa".

Aunque Siucho no ha ofrecido declaraciones públicas ni se ha pronunciado directamente sobre las imágenes difundidas de Edison Flores, su publicación fue interpretada como una respuesta firme y serena. Mientras tanto, la médica se ha mostrado compartiendo momentos familiares en redes sociales, y el futbolista continúa enfocado en su carrera con el club Universitario de Deportes, sin emitir comentarios sobre el ampay con Antonella Martorell tras afirmar que no está enamorado.

Ana Siucho publica potente mensaje en su regreso a redes. Foto: captura Instagram

Ana Siucho publica potente mensaje en su regreso a redes. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"

lr.pe

Ana Siucho cerró sus redes sociales tras declaraciones de la madre de Edison Flores

El pasado 30 de septiembre, Ana Siucho sorprendió a sus seguidores al desaparecer de redes sociales, luego de que la madre de Edison Flores revelara en una entrevista que no veía a sus nietas desde hacía tiempo. La confesión generó una ola de comentarios en redes, donde muchos especularon sobre el estado de la relación entre Siucho y la familia del futbolista.

La médica, que solía compartir contenido familiar y profesional en Instagram, optó por cerrar temporalmente su cuenta, lo que fue interpretado como una reacción directa a la controversia.

Notas relacionadas
Edison Flores niega estar enamorado de Antonella Martorell, modelo con la que fue ampayado entrando de noche a su departamento

Edison Flores niega estar enamorado de Antonella Martorell, modelo con la que fue ampayado entrando de noche a su departamento

LEER MÁS
¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

LEER MÁS
Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"

Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yiddá Eslava se conmueve por la poca audiencia de 'La habitación negra' y pide ayuda en redes: "¡Necesito un milagro!"

Yiddá Eslava se conmueve por la poca audiencia de 'La habitación negra' y pide ayuda en redes: "¡Necesito un milagro!"

LEER MÁS
Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

Verónica Linares revela por primera vez si llegó a sentirse atraída por Federico Salazar: "La gente cree que es mi esposo"

LEER MÁS
Natalia Segura se sometió a delicada operación de 6 horas y sorprende al mostrar los resultados: "Todo salió bien"

Natalia Segura se sometió a delicada operación de 6 horas y sorprende al mostrar los resultados: "Todo salió bien"

LEER MÁS
Susana Alvarado muestra su cirugía nasal: integrante de Corazón Serrano se operó por motivos de salud

Susana Alvarado muestra su cirugía nasal: integrante de Corazón Serrano se operó por motivos de salud

LEER MÁS
Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

Jesús Barco se lamenta al ver mal de salud a su hija tras reencontrarse con ella luego de su ruptura con Melissa Klug

LEER MÁS
Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: “Tus chistes no son de agrado"

Cantante argentino enfrenta a Edwin Sierra por burlas sobre su físico y abandona furioso su programa: “Tus chistes no son de agrado"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Espectáculos

La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

Edwin Guerrero descarta 'jalar' a Ale Seijas a Corazón Serrano tras renunciar a Son del Duke: "Me han tildado de quitacantantes"

Abogado de Christian Cueva afirma que el futbolista podría llevar a prisión a Pamela López si vuelve a mencionarlo públicamente

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025