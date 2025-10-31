Tras la sorpresiva renuncia de Ale Seijas, Kassandra Chamané y el animador ‘El Santeño’, los integrantes del grupo Son del Duke encendieron las redes tras lanzar una aparente indirecta a la exvocalista durante una transmisión en vivo por TikTok. El cantante Ronald Reque, acompañado de sus compañeros, respondió a los comentarios de sus seguidores, quienes mencionaron a la cantante, y terminaron destacando a Cielo Fernández, ahora integrante de Corazón Serrano, como la "verdadera ‘Chica rap’".

Además, uno de los integrantes aclaró que la agrupación no cuenta con un mánager oficial, desmintiendo versiones difundidas por promotores. “El grupo no tiene manager. La única persona que está a la cabeza de todo esto es Alex Omar Duque. No existe ningún mánager a nivel nacional, los tratos son directos con Alex”, precisó.

Integrantes de Son del Duke mandan indirecta a Ale Seijas tras su salida del grupo

“¿Quién fue la ‘Chica rap’?”, preguntó Ronald Reque entre risas, al leer uno de los comentarios de sus seguidores, a lo que uno de los músicos contestó: “Solo una ‘Chica rap’, Cielito Fernández”. El comentario fue interpretado por los fans como una clara alusión a Ale Seijas, quien reemplazó a la vocalista de Corazón Serrano cuando ingresó al grupo.

En la mencionada transmisión, los músicos de Son del Duke aprovecharon para interactuar con sus seguidores y aclarar algunos rumores. El vocalista Ronald Reque también confirmó que la agrupación no participará en el aniversario de Yarita Lizeth, evento programado para el 31 de octubre en el Parque Zonal Wiracocha. “No vamos a estar en el aniversario de Yarita. Nuestros eventos arrancan a partir del dos. Se viene nueva bendición, se vienen nuevas sorpresas”, comentó el artista.

¿Por qué renunció Ale Seijas de Son del Duke?

La salida de Ale Seijas generó gran revuelo entre los fanáticos de la cumbia peruana. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la artista explicó que su decisión fue motivada por su bienestar emocional y por situaciones dentro del entorno laboral que la hicieron sentir incómoda.

“Esta decisión no ha sido fácil, pero llegó el momento de priorizar mi bienestar emocional, ya que había situaciones y actitudes dentro del entorno que ya no me hacían sentir cómoda”, expresó la cantante, recordada por temas como ‘Mix lo siento’, ‘Mix llorarás’ y ‘Mix qué bello’.

La exintegrante de La Bella Luz agradeció a Alex Duke por la oportunidad y a su público por el apoyo incondicional. “Siempre guardaré los mejores recuerdos de los momentos vividos en la orquesta. Este no es un adiós, sino el cierre de un capítulo muy especial. Con la bendición de Dios, pronto estaré compartiendo nuevos proyectos, porque ¡Ale Seijas tiene para rato!”, finalizó la vocalista.