Estrella Torres se une a Son del Duke luego de la salida de varios integrantes de la agrupación

La agrupación chiclayana Son del Duke sorprendió a sus seguidores al anunciar el fichaje de Estrella Torres, una de las voces femeninas más reconocidas de la cumbia peruana, luego de la renuncia masiva de integrantes como Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador ‘El Santeño’, quienes decidieron formar parte de un nuevo grupo llamado Amor Rebelde.

“Le damos la bienvenida a una gran estrella. Es un honor anunciar oficialmente la incorporación de Estrella Torres a nuestra familia musical Son del Duke”, publicó la orquesta en un comunicado oficial, desatando gran expectativa entre los fanáticos.

TE RECOMENDAMOS LOS MENSAJES DEL MÁS ALLÁ JUNTO A 44 ARCÁNGELES Y CON JHAN SANDOVAL | AstroMood

Son del Duke presenta a Cielo Torres como su nueva integrante. Foto: Instagram

Estrella Torres es la nueva voz de Son del Duke tras renuncia de Ale Seijas y compañeros

El 31 de octubre, Son del Duke anunció su regreso a los escenarios para este domingo 2 de noviembre, horas después, presentó el ingreso de Estrella Torres como su nueva vocalista principal. La exintegrante de Corazón Serrano y Puro Sentimiento vuelve a compartir escenario con Thamara Gómez, su excompañera de agrupación.

Este fichaje se da en medio de una etapa de cambios dentro del grupo chiclayano, que recientemente enfrentó la salida de varios de sus integrantes principales. Ante ello, la llegada de Torres fue celebrada por los fans, quienes consideraron que su presencia representa una renovación y fortaleza para la banda.

“Una verdadera leyenda de la cumbia”, “Excelente, buena elección” y “Estrella Torres reemplaza a las tres que se fueron, buena estrategia”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales que destacaron el regreso de la cantante a una agrupación musical.

Estrella Torres confirma gira por Europa

En medio de su ingreso a Son del Duke, Estrella Torres compartió su felicidad por su gira por Europa del 12 al 21 de diciembre, compromiso que había sido agendado con anticipación. A través de sus historias de Instagram, la artista expresó su emoción por reencontrarse con su público internacional: “Querido público, estoy muy contenta porque cada vez falta menos para encontrarnos en esta hermosa oportunidad por Europa. Quiero reconfirmar mi presencia en las fechas anunciadas. Nos vemos por allá, los quiero”, compartió la cantante.

Aunque algunos seguidores manifestaron dudas sobre su participación en las próximas presentaciones del grupo chiclayano, se aclaró que Estrella Torres cumplirá con sus compromisos internacionales sin dejar de formar parte oficialmente de Son del Duke, por lo que se espera que participe en varios de los próximos conciertos.