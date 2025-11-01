HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Sheyla Rojas confiesa que su novio Sir Winston le aconsejó no regresar a la TV peruana por bajo sueldos: "Es lo que gasto en shampoo"

La exchica reality Sheyla Rojas reveló la desanimó a volver a la televisión peruana al considerar que lo que le ofrecían no valía la pena económicamente.

Sheyla Rojas rechazó volver a la TV peruana. Foto: composición LR/difusión
Sheyla Rojas rechazó volver a la TV peruana. Foto: composición LR/difusión

La exchica reality Sheyla Rojas ha dejado en claro que volver a la televisión peruana no está entre sus planes. En entrevista con Magaly Medina, la modelo reveló que, pese a haber recibido varias propuestas para regresar a los realities, las rechazó porque las remuneraciones ofrecidas no se ajustan a su estilo de vida en México.

Según la exparticipante de 'Esto es guerra', su pareja Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston, fue quien la aconsejó no aceptar dichas ofertas. “Luis me dice: ‘Gorda, eso es lo que gastas en tus champús’”, relató sobre los bajos sueldos de la TV peruana.

PUEDES VER: Sheyla Rojas causa alarma al revelar que fue operada de emergencia y se quiebra al contar qué le paso: 'Era una cosa inexplicable'

lr.pe

Sir Winston le pidió a Sheyla Rojas no regresar a la televisión peruana por la baja paga

Durante la conversación, Sheyla Rojas explicó que su decisión de mantenerse alejada de la televisión responde no solo a razones económicas, sino también personales. “Yo tengo mi vida hecha allá y cero que lo extraño”, afirmó respecto a la estabilidad y tranquilidad que ha encontrado en Guadalajara, México, donde reside desde hace cuatro años.

La exintegrante de 'Esto es guerra' aseguró que, aunque al inicio de su mudanza aún colaboraba con programas peruanos mediante enlaces o participaciones virtuales, con el tiempo decidió alejarse casi por completo del medio televisivo. Actualmente, su pareja es quien evalúa las ofertas laborales que recibe y actúa como su mánager. “Es mi mánager, entonces cualquier cosa ya con él, me dice: ‘Hay que cobrar’”, señaló entre bromas.

PUEDES VER: Luisito Sánchez confiesa estar preocupado por su hijo tras las revelaciones de Leslie Moscoso en 'El valor de la verdad'

lr.pe

Sheyla Rojas disfruta su vida en México y su faceta como ama de casa

Lejos de los reflectores y de los realities que la hicieron popular, Sheyla Rojas disfruta de una nueva etapa personal en México. En la entrevista con Magaly Medina, confesó que ha aprendido a disfrutar de la vida doméstica. “Se me da muy bien ser ama de casa”, comentó, destacando que antes no tenía habilidades para el hogar, pero que ahora encuentra satisfacción en las tareas cotidianas y en el equilibrio emocional que ha logrado.

Además, la modelo recordó el difícil episodio de salud que atravesó tras una celulitis infecciosa causada por una mala práctica estética, lo que la llevó a ser internada en cuidados intensivos y someterse a tres operaciones. Este hecho la llevó a valorar su bienestar por encima de la fama. “Disfruto bastante la tranquilidad que tengo. Hay cosas que ya no estoy pendiente de mis redes sociales”, expresó.

