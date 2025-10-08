HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Pamela Franco abre su corazón y confiesa sus ganas de hacer carrera fuera de Perú: “México me gusta”

Pamela Franco mantiene su enfoque en la internacionalización y sueña con colaborar con artistas de renombre, mientras continúa creciendo y luchando por su carrera musical en Perú.

Pamela Franco se ganó el cariño del público peruano, tras una exitosa presentación en el aniversario de Caribeños de Guadalupe. Fotos: Instagram/Pamela Franco
Pamela Franco se ganó el cariño del público peruano, tras una exitosa presentación en el aniversario de Caribeños de Guadalupe. Fotos: Instagram/Pamela Franco

Pamela Franco siente que está en el mejor momento de su vida, tanto en el ambiente artístico como en el amoroso. A pesar de que estuvo en el ojo de la tormenta algunos meses por su relación con Christian Cueva, la cumbiambera siente que ha sabido ganarse el cariño del público peruano y se lo demuestran en cada presentación. 

Por ejemplo, Pamela Franco fue la gran sorpresa en el aniversario de Caribeños de Guadalupe que se realizó el sábado 4 de octubre en el Club Lawn Tennis (Jesús María), donde la artista norteña hizo vibrar al público al interpretar temas de desamor como 'Dile la verdad' y 'Mil amores'.

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

En una entrevista con La República, la pareja de Christian Cueva se mostró agradecida con el recibimiento del público en Jesús María. “Sentí que la gente conectó mucho, la energía estuvo a mil, me gustó esta experiencia junto a mis compañeros musicales de Caribeños de Guadalupe y como siempre el cariño del público”, manifestó la intérprete de canciones como ‘Hasta el fin del mundo’, 'Amigos, simplemente amigos' y 'Cervecero', cuyos videoclips cuentan con millones de reproducciones en Youtube.

Estamos a menos de tres meses de despedir el 2025 y Pamela Franco siente que ha tenido un buen año. Sin embargo, no quiere dormirse en sus laureles y asegura que continuará luchando por sus sueños. “Quiero seguir haciendo música, seguir haciendo colaboración, siempre pensando en dar lo mejor y seguir creciendo”, declaró para este medio. 

Pamela Franco defiende su carrera

No es un secreto que, durante muchos meses, Pamela Franco fue la artista más cotizada, pues muchos empresarios la querían en sus locales. Sin embargo, algunas personas creen que “ya pasó de moda”. Al ser consultada sobre este tema, la cumbiambera no considera que su carrera se haya estancado.

“No, estoy en un constante aprendizaje y crecimiento. Y estoy en el camino luchando y no bajaré los brazos porque yo sigo trabajando. Siento el apoyo y cariño de la gente. Por lo pronto, espero lo mejor para este 2026, el camino es largo y hay que seguir dándolo todo”, indicó la artista.

Pamela Franco busca la internacionalización

Pamela Franco está agradecida con el país porque no le falta trabajo, sin embargo, una de sus grandes metas es triunfar en el extranjero y realizar colaboraciones con personalidades del extranjero. “Por supuesto que estoy con sueños e intención de poder salir afuera para hacer música, el gran sueño de poder compartir escenario con grandes artistas fuera del país, México me gusta”, dijo emocionada.

Finalmente, Franco contó con qué orquesta nacional le gustaría realizar un feat. “Hay muchos artistas que me gustan, pero creo que los sueños de salir de Perú están ahí, pero primero a seguir luchando en nuestro país, posicionarse y, como siempre digo, primero lo nuestro y después el resto. Tengo un sueño pendiente: me gustaría cantar con Agua Marina. Los admiro y son unos grandes de la cumbia y a seguir luchando que luego todo fluirá y se irá dando”, concluyó.

Pamela Franco reaparece feliz junto a Christian Cueva y descarta rumores de crisis en su relación: "Somos mucho ambiente, mi amor"

