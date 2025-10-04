La cuenta regresiva para la boda religiosa de Ivana Yturbe y Beto Da Silva ha comenzado. Aunque la pareja ya está casada por civil, ahora se preparan para una ceremonia de tres días en Cusco, que promete reunir a sus seres más cercanos. En medio de los preparativos, la modelo peruana ha comenzado a definir su lista de invitados, y sus declaraciones recientes han dejado entrever preferencias que no han pasado desapercibidas.

Durante una entrevista con 'Magaly TV, la firme', la exintegrante de 'Esto es guerra' fue consultada sobre la presencia de figuras públicas en su boda, entre ellas Christian Cueva y Pamela Franco. La mención del futbolista fue recibida con entusiasmo, pero ante el nombre de la cantante de cumbia, Ivana cambió el tono, marcando una diferencia clara entre quienes considera parte de su círculo cercano y quienes no.

Ivana Yturbe confirma invitación a Christian Cueva, pero pone en duda a Pamela Franco

Ivana Yturbe no titubeó al confirmar que Christian Cueva estará presente en su boda religiosa. "Obviamente (lo invitaré), es un gran amigo de Beto", declaró ante las cámaras de 'Magaly TV, la firme', dejando claro que el vínculo entre el futbolista y su esposo pesa más que cualquier especulación. La relación entre Cueva y Da Silva ha sido cercana desde hace años, y su presencia en el evento parece ser incuestionable.

Sin embargo, cuando se le preguntó si Pamela Franco asistiría junto a Cueva, Ivana respondió con un escueto "Vamos a ver". Ante la insistencia de la reportera sobre si la invitación sería para ambos o solo para el pelotero, la 'Princesa Inca' fue tajante: "Es mi matrimonio y se tiene que tratar de mí. Todos están invitados, pero cuando tenga que hacer mi lista de sí, sí, no, no, ahí vamos a ver quiénes van", declaró entre risas. La frase no solo marcó distancia, sino que dejó entrever que Franco no figura entre sus prioridades.

Ivana Yturbe buscará su segunda hija con Beto Da Silva

Más allá de las especulaciones y los preparativos del matrimonio religioso en Cusco, Ivana Yturbe compartió que tras la ceremonia ampliarán su familia con Beto Da Silva, también futbolista. "Mi hija está súper emocionada, me dice: 'ya quiero que sea el día', porque después de la boda le hemos prometido que viene la hermanita, así que en eso andamos", compartió ilusionada la modelo de 29 años.

Además de los preparativos tradicionales, Ivana reveló que junto a Beto presentarán un baile especial durante la celebración. La pareja ha elegido el tema 'Perfecta', de la banda argentina Miranda, una elección que refleja su complicidad. En declaraciones previas, Ivana también compartió detalles sobre su vestido de novia. La confección estará en manos de la diseñadora Marilia Alfaro, quien asumirá la responsabilidad de crear el traje para uno de los días más importantes en la vida de la influencer.