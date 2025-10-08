Pamela Franco reaparece feliz junto a Christian Cueva y descarta rumores de crisis en su relación: “Somos mucho ambiente, mi amor”
Christian Cueva, futbolista del Emelec que será baja ante Leones del Norte por lesión, reaparece junto a Pamela Franco en redes sociales, disipando rumores de ruptura. “Te amo, bomba sexy”, expresó el jugador.
- Ivana Yturbe confirma a Christian Cueva en su boda, pero pone en duda invitación a Pamela Franco: "Se tiene que tratar de mí"
- Pamela Franco reaparece en 'El reventonazo' y revela que Cueva le pidió dejar Perú para irse a Ecuador: "Me dijo 'yo te voy a ayudar'"
Christian Cueva ha estado en el ojo de la tormenta en los últimos días no solo por su vida privada, sino también por su poco aporte en el Emelec, que este miércoles 8 de octubre se enfrenta a Leones del Norte, duelo reprogramado por los octavos de final de la Copa Ecuador. Aunque en un inicio se dijo que iba a sumarse al partido, al final se confirmó que será baja en el Bombillo por lesión.
Más allá de mantener un bajo perfil por su actualidad profesional, Christian Cueva volvió a dar de qué hablar, al reaparecer junto a Pamela Franco, luego de que surgieran rumores de una posible ruptura, ya que no presumían su amor en las redes sociales, como meses atrás lo hacían. En un video compartido por ambos en sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja mostró que el romance sigue intacto.
TE RECOMENDAMOS
MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD
PUEDES VER: Pamela Franco reaparece en 'El reventonazo' y revela que Cueva le pidió dejar Perú para irse a Ecuador: Me dijo 'yo te voy a ayudar'
Pamela Franco y Christian Cueva más felices que nunca
A través de sus redes sociales, Pamela Franco sorprendió a su fanaticada al volver a posar junto a Christian Cueva, con quien aparece cantando el tema ‘Si me vas a abandonar’. En el video se puede notar la complicidad entre la cantante y el futbolista. “Somos mucho ambiente, mi amor”, escribió la cumbiambera en el clip, donde etiqueta al futbolista.
En el video, Christian Cueva aprovecha para elogiar a su pareja. “Con ustedes, la bomba sexy”, manifestó el popular ‘Aladino’, quien replicó la storie en su Instagram, donde expresó sus sentimientos. “Te amo”, escribió el futbolista del Emelec.
PUEDES VER: Pamela López estalla y acusa a Christian Cueva de vender su departamento y de mandar a intimidar a sus padres: "Sinvergüenza, cobarde"
Pamela Franco se robó el show en aniversario de Caribeños
El fin de semana anterior, la cantante Pamela Franco alborotó al público en el reciente aniversario de los Caribeños de Guadalupe, donde apareció como una de las artistas sorpresa. En las instalaciones del Club Lawn Tennis de Jesús María, la cumbiambera hizo vibrar al público al interpretar 'Dile la verdad' y 'Mil amores', temas que se han convertido en himnos para el público.
Con un impactante vestido rojo, Pamela Franco hizo delirar a miles de personas que abarrotaron las instalaciones del Club Lawn Tennis, a donde también llegaron agrupaciones de la talla de Corazón Serrano, La Bella Luz, Son del Duke, entre otros.
FULLMOOD
De lunes a viernes a las 10:20 a.m.Ver ahora
En las redes sociales, el público ha destacado la participación de Pamela Franco en dicho aniversario. “Estoy feliz de haber sido invitada al aniversario de Los Caribeños, que es una orquesta que admiro y con mucha trayectoria. Estoy agradecida con el multitudinario respaldo del público cuando salí al escenario y recibir sus aplausos” comentó Franco.