Espectáculos

Pamela Franco sorprende al confesar que Christian Cueva le pidió dejar Perú para irse a Ecuador: "Me dijo 'yo te voy a ayudar'"

La cantante Pamela Franco dejó en shock a más de uno al exponer a Christian Cueva y revelar que le pidió abandonar el país para acompañarlo en Ecuador, país donde juega actualmente.

Pamela Franco y Christian Cueva llevan más de 2 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/YouTube
Pamela Franco y Christian Cueva llevan más de 2 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/YouTube

La cantante de cumbia Pamela Franco reapareció en la televisión y dejó a más de uno sin palabras al hablar sobre su relación con el futbolista Christian Cueva. Durante su entrevista en el programa 'El reventonazo de la Chola', la artista reveló que su actual pareja le ha pedido que deje el Perú para establecerse junto a él en Ecuador, donde actualmente juega en el Emelec.

La exintegrante de Puro Sentimiento no solo habló de su vínculo con el deportista, sino también de sus proyecciones profesionales fuera del país. Aunque no confirmó si hará las maletas en el corto plazo, dejó abierta la posibilidad de radicar en Ecuador, país donde —según señaló— ya está recibiendo propuestas para llevar su música.

Pamela López confiesa que su madre está enferma y le suplica a Christian Cueva que pague el dinero que le debe: 'Necesita para sus medicinas'

Christian Cueva le pidió a Pamela Franco irse a Ecuador

En un momento clave de la entrevista emitida el sábado 27 de septiembre en el espacio conducido por la Chola Chabuca, Pamela Franco confesó que fue Christian Cueva quien le sugirió mudarse con él fuera del Perú. “Él fue la primera persona que me dijo: ‘Pamela, me gustaría que vinieras acá (Ecuador) y yo te voy a ayudar’, para ser franca”, expresó la cantante en televisión nacional.

Según sus declaraciones, esta propuesta habría nacido como un gesto de respaldo a su carrera artística, ya que Cueva ha sido un impulsor constante de su música. “Yo lo valoro mucho porque él me impulsa bastante en lo que hago”, comentó Franco, dejando entrever que la invitación no solo obedece a razones sentimentales, sino también laborales.

Pamela Franco también dio indicios de que su carrera como cantante podría abrirse paso en Ecuador, ya que habría recibido oportunidades concretas en ese país. “Yo también por ahí… ya nos están abriendo las puertas”, afirmó, aunque remarcó que todavía se encuentra evaluando su situación personal y profesional antes de tomar una decisión definitiva.

