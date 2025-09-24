HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Magaly Medina pone en duda la felicidad de Pamela Franco con Cueva: “Parece resignada a lo que pueda venir”

En ‘Ponte en la Cola’, la cantante evitó confirmar si es feliz con Cueva y solo dijo que están tranquilos. Sin embargo, su respuesta terminó encendiendo la reacción de la “urraca”.

Magaly Medina cuestionó la relación de Pamela Franco y Christian Cueva. Foto: Composición LR
Magaly Medina cuestionó la relación de Pamela Franco y Christian Cueva. Foto: Composición LR

Pamela Franco volvió a dar que hablar tras presentarse en el set de Ponte en la Cola. Durante una breve entrevista, fue consultada sobre su relación con Christian Cueva y si realmente se siente feliz a su lado, pero su respuesta dejó más dudas que certezas. Tras ello, la “urraca” reaccionó en su programa y cuestionó la actitud de la cantante, asegurando que no se le ve entusiasmada ni ilusionada con el futbolista.

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora analizó las declaraciones de la artista, donde lo que más llamó la atención fue la seriedad con la que contestó sobre su situación sentimental.

TE RECOMENDAMOS

Conoce a tu ARCÁNGEL PROTECTOR junto a SOFÍA ARANCIBIA y JHAN SANDOVAL | AstroMood

PUEDES VER Magaly Medina duda de la capacidad de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía en ‘MQM’: “No tiene la energía”

lr.pe

Magaly duda de la felicidad de Pamela Franco con Christian Cueva

Magaly Medina no dudó en referirse puntualmente al momento en que Franco fue consultada sobre si era feliz con su pareja. La artista evitó dar un “sí” o un “no” y se limitó a decir que están en un momento tranquilo. Para la conductora de espectáculos, su respuesta reflejó falta de emoción.

“La notamos media decaidona y bajona cuando habla de Cueva. Ya no lo hace con la misma pasión con la que lo hacía al principio. Lo dijo sin una sonrisa y sin ninguna ilusión. ¿Cuánto ha pasado de tiempo desde el escándalo? Un año. (…) Acá no somos especialistas en lenguaje corporal, pero miren sus ojos y todo su cuerpo; es como si estuviera estresada. Ella dice: ‘Christian y yo estamos tranquilos’, pero hay una dureza en toda su expresión. Ella parece resignada a lo que pueda venir”, comentó la urraca.

PUEDES VER Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer tras defenderse de sus duras críticas: “Ni rating tiene”

lr.pe

Además, Magaly sostuvo que la vida de la pareja ahora parece lucir apagada y sin brillo, cuestionando que la intérprete de "Dime la Verdad” no proyecta entusiasmo por su romance con el ‘aladino’.

“¿Cómo están? Tranquilos, como agua empozada. Qué aburrimiento su vida. La veo y me aburre. No es que el karma exista, pero no puedes basar tu felicidad sobre las lágrimas de otra. Yo no la veo feliz”, sentenció.

Pamela Franco asegura que su relación con Cueva está ‘tranquila’

Pamela Franco estuvo de invitada en el programa Ponte en la Cola para presentar su nueva canción. Previo a ello, la ex alma bella conversó con los conductores y respondió a varias preguntas, entre ellas el rumor de un posible embarazo, el cual descartó por completo.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Sin embargo, lo que ahora genera controversia fue cuando Michelle Soifer le consultó si era feliz con Christian Cueva pese a las polémicas. Franco no respondió de manera clara y solo repitió que ambos están tranquilos, aunque no como quisieran, resaltando que cada uno está trabajando en mejorar como personas.

Notas relacionadas
Magaly Medina duda de la capacidad de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía en ‘MQM’: “No tiene la energía”

Magaly Medina duda de la capacidad de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía en ‘MQM’: “No tiene la energía”

LEER MÁS
Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

Magaly Medina confirma que Ricardo Mendoza será padre por primera vez y cuenta su experiencia en el show: "Traté de pasar inadvertida"

LEER MÁS
Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer tras defenderse de sus duras críticas: “Ni rating tiene”

Magaly Medina arremete contra Michelle Soifer tras defenderse de sus duras críticas: “Ni rating tiene”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia por intoxicación en Huanta: actriz fue llevada a trauma shock

Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia por intoxicación en Huanta: actriz fue llevada a trauma shock

LEER MÁS
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

Fallece Hernán Romero Berrio, actor peruano, a los 83 años tras una larga enfermedad

LEER MÁS
Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre estalla contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
Pamela Franco sorprende al sincerarse sobre posible infidelidad de Christian Cueva: "Me puede pasar con él"

Pamela Franco sorprende al sincerarse sobre posible infidelidad de Christian Cueva: "Me puede pasar con él"

LEER MÁS
Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con fotos inéditas: "Con mis hermosas"

Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con fotos inéditas: "Con mis hermosas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Levante EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Más de 150 mil estadunidenses piden empleo en el ICE para apoyar plan antiinmigratorio de Trump y deportar a extranjeros

Espectáculos

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Protagonista de película peruana ‘Nanito’ pide ayuda por los malos horarios que los cines le dieron al filme: “Por favor, asistan a las funciones”

Rafael Cardozo expone lo que realmente siente por Cachaza tras enterarse que se casará con André Bankoff

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota