Pamela Franco volvió a dar que hablar tras presentarse en el set de Ponte en la Cola. Durante una breve entrevista, fue consultada sobre su relación con Christian Cueva y si realmente se siente feliz a su lado, pero su respuesta dejó más dudas que certezas. Tras ello, la “urraca” reaccionó en su programa y cuestionó la actitud de la cantante, asegurando que no se le ve entusiasmada ni ilusionada con el futbolista.

En la reciente emisión de Magaly TV La Firme, la conductora analizó las declaraciones de la artista, donde lo que más llamó la atención fue la seriedad con la que contestó sobre su situación sentimental.

Magaly duda de la felicidad de Pamela Franco con Christian Cueva

Magaly Medina no dudó en referirse puntualmente al momento en que Franco fue consultada sobre si era feliz con su pareja. La artista evitó dar un “sí” o un “no” y se limitó a decir que están en un momento tranquilo. Para la conductora de espectáculos, su respuesta reflejó falta de emoción.

“La notamos media decaidona y bajona cuando habla de Cueva. Ya no lo hace con la misma pasión con la que lo hacía al principio. Lo dijo sin una sonrisa y sin ninguna ilusión. ¿Cuánto ha pasado de tiempo desde el escándalo? Un año. (…) Acá no somos especialistas en lenguaje corporal, pero miren sus ojos y todo su cuerpo; es como si estuviera estresada. Ella dice: ‘Christian y yo estamos tranquilos’, pero hay una dureza en toda su expresión. Ella parece resignada a lo que pueda venir”, comentó la urraca.

Además, Magaly sostuvo que la vida de la pareja ahora parece lucir apagada y sin brillo, cuestionando que la intérprete de "Dime la Verdad” no proyecta entusiasmo por su romance con el ‘aladino’.

“¿Cómo están? Tranquilos, como agua empozada. Qué aburrimiento su vida. La veo y me aburre. No es que el karma exista, pero no puedes basar tu felicidad sobre las lágrimas de otra. Yo no la veo feliz”, sentenció.

Pamela Franco asegura que su relación con Cueva está ‘tranquila’

Pamela Franco estuvo de invitada en el programa Ponte en la Cola para presentar su nueva canción. Previo a ello, la ex alma bella conversó con los conductores y respondió a varias preguntas, entre ellas el rumor de un posible embarazo, el cual descartó por completo.

Sin embargo, lo que ahora genera controversia fue cuando Michelle Soifer le consultó si era feliz con Christian Cueva pese a las polémicas. Franco no respondió de manera clara y solo repitió que ambos están tranquilos, aunque no como quisieran, resaltando que cada uno está trabajando en mejorar como personas.